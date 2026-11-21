JawaPos.com - Pelatih kepala Persita Tangerang Carlos Pena menyebut timnya tampil solid saat mengalahkan tuan rumah Dewa United Banten FC 1-0.

Laga pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 itu berlangusng di Banten International Stadium, Jumat (20/11).

Gol kemenangan Persita di laga ini dicetak Rayco Rodriguez pada menit ke-54.

Di sisa laga, Dewa United kesulitan untuk menyamakan kedudukan setelah pemainnya Noah Sadaoui terkena kartu merah pada menit ke-74.

“Kami menjalani laga yang sulit melawan tim yang memiliki sejumlah pemain hebat. Kami tampil solid dan di lini depan kami memiliki sejumlah peluang yang bisa berbuah gol," kata Cralos Pena, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Sabtu (21/11).

Menurut dia, pertandingan sengit seperti itu bagus untuk para pemainnya, termasuk yang berstatus pengganti.

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"Senang rasanya bisa meraih kemenangan dan tidak kebobolan,” ujar Pena.

Pada laga tersebut, Pena mengatakan unggul jumlah pemain di babak kedua tidak membuat timnya dengan mudah menjaga pertahanan dari gempuran para pemain Dewa United.

Dia menilai, permainan Dewa United yang diasuh Osmar Loss juga tetap berbahaya di sisa babak kedua meski bermain dengan 10 pemain.

"Ketika kamu menghadapi tim seperti Dewa, apa yang kamu harapkan? Kamu harus memanfaatkan peluang dengan baik, normal mereka memiliki pemain berkualitas dan kami bertahan,” tandas Carlos Pena.