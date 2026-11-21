JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menghadapi Java United FC tanpa dua penjaga gawang andalannya, Ernando Ari Sutaryadi dan M. Reza Arya Pratama. Kondisi tersebut membuat Lutfi Masrohan berpeluang menjadi pilihan utama untuk mengawal gawang Green Force pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan Persebaya kontra Java United akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11/2026). Lutfi atau yang akrab disapa Rohan memiliki bekal empat penyelamatan selama 45 menit penampilannya dalam uji coba melawan Western Australia Football Team.

Sementara itu, Ernando dan Reza harus menepi karena mengalami masalah kebugaran dengan riwayat cedera berbeda.

Ernando Ari Cedera Engkel Saat Latihan Ernando Ari Sutaryadi mengalami cedera engkel setelah berbenturan dengan pemain lain saat mengantisipasi bola udara dalam sesi latihan Persebaya.

Insiden tersebut terjadi pada Kamis, dua hari sebelum pertandingan melawan Java United.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO, yang akrab disapa dr. Tommy, menjelaskan kronologi cedera tersebut.

“Ernando mengalami cedera pada bagian engkel saat latihan. Kejadiannya berlangsung dua hari sebelum game, hari Kamis, ketika dia berbenturan dengan pemain lain dalam situasi mengantisipasi bola udara,” kata dr. Tommy.

Cedera itu membuat Ernando harus melewatkan pertandingan pekan ke-10. Tim medis kini terus memantau perkembangannya dengan harapan sang kiper bisa segera kembali berlatih.

“Kami berharap dalam pekan depan atau beberapa hari ke depan kondisinya sudah membaik sehingga bisa kembali bergabung dengan tim,” imbuhnya.

Reza Arya Masih Jalani Observasi Medis Selain Ernando, Persebaya juga belum bisa mengandalkan Reza Arya Pratama. Kiper asal Parepare tersebut masih merasakan keluhan pada bagian leher dan bahu.

Keluhan itu sudah muncul sebelum Persebaya menghadapi Persija Jakarta dan ketika Reza mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Tim medis klub bersama tim medis Timnas Indonesia telah melakukan pemeriksaan dan memberikan sejumlah tindakan medis. Namun, kondisi Reza masih membutuhkan observasi lebih lanjut.

“Saat ini, Reza masih dalam observasi tim medis karena keluhannya masih dirasakan, sehingga yang bersangkutan merasa tidak dalam kondisi 100%, meskipun sejumlah tindakan medis sudah dilakukan,” jelas dr. Tommy.

Dengan demikian, Persebaya harus menghadapi Java United tanpa dua penjaga gawang yang biasanya menjadi pilihan di bawah mistar. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi Lutfi Masrohan untuk mendapatkan kepercayaan.

Empat Penyelamatan Jadi Modal Lutfi Masrohan Lutfi Masrohan membawa catatan positif dari pertandingan uji coba melawan Western Australia Football Team. Ia mencatatkan empat penyelamatan selama mendapat kesempatan bermain selama 45 menit.

Catatan tersebut menjadi bekal bagi Rohan menjelang pertandingan kompetitif melawan Java United.

Kesempatan bermain dalam laga uji coba memberinya pengalaman menghadapi sejumlah situasi yang membutuhkan intervensi di depan gawang. Kini, ia berpeluang meneruskan penampilan tersebut dalam pertandingan yang memperebutkan tiga poin.

Situasi ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Rohan untuk menunjukkan kontribusinya ketika Persebaya membutuhkan alternatif di posisi penjaga gawang.

Sementara itu, tim medis Green Force terus memantau perkembangan kondisi Ernando dan Reza. Persebaya berharap kedua pemain tersebut bisa segera pulih dan kembali bergabung dengan skuad.