JawaPos.com - Persela Lamongan membawa ambisi meraih kemenangan saat bertandang ke markas Deltras FC dalam lanjutan Championship 2026/2027. Laskar Joko Tingkir membidik misi revans setelah gagal mengalahkan The Lobster pada pertemuan pertama.

Pertandingan Deltras kontra Persela akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (21/11/2026). Pada putaran pertama, Persela yang bertindak sebagai tuan rumah harus puas bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut menjadi salah satu motivasi bagi Persela untuk memburu tiga poin dalam lawatan kali ini. Apalagi, pertandingan ini mempertemukan dua klub asal Jawa Timur yang sama-sama ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, memastikan timnya telah melakukan persiapan maksimal. Dendy Sulistyawan dan rekan-rekannya mendapatkan waktu satu pekan untuk mematangkan persiapan menghadapi Deltras.

Menurut Bima, kondisi para pemain cukup baik. Seluruh anggota tim juga dinilai siap menjalani pertandingan yang diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi.

"Yang pasti semua pemain siap, kondisi semua fit untuk pertandingan," jelas Bima Sakti dilansir iLeague.

Bima Sakti Waspadai Kekuatan Deltras Meski optimistis dengan kesiapan timnya, Bima tetap menyadari bahwa menghadapi Deltras bukan perkara mudah. Persaingan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat, mengingat pertemuan sesama klub Jawa Timur kerap menghadirkan atmosfer pertandingan yang berbeda.

Karena itu, Bima berharap anak asuhnya mampu menjalankan rencana permainan dengan baik. Persela membutuhkan kerja sama dan kedisiplinan sepanjang pertandingan agar target membawa pulang poin penuh dari Sidoarjo bisa terwujud.

Kemenangan juga akan menjadi kesempatan bagi Persela untuk memperbaiki hasil pertemuan pertama sekaligus membuktikan perkembangan tim setelah menjalani persiapan selama sepekan.

Bima Sakti Ingatkan Rivalitas Tetap Sportif Selain membicarakan persiapan tim, Bima juga memberikan perhatian kepada suporter Persela yang datang langsung ke stadion.

Ia berharap dukungan yang diberikan bisa tetap berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu kondusivitas pertandingan.

Menurutnya, rivalitas di lapangan merupakan bagian dari sepak bola. Namun, hubungan baik antarsuporter dan masyarakat harus tetap dijaga setelah pertandingan berakhir.

"90 menit sebagai lawan dan tentunya setelah itu kita adalah saudara," katanya.