JawaPos.com - PSIM Yogyakarta membidik kemenangan saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Berada dalam situasi sulit di papan klasemen, Laskar Mataram dituntut segera mengumpulkan poin demi memperbaiki posisi.

Pertandingan Persik kontra PSIM akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11/2026) sore. Laga ini tidak digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, karena kendala perizinan yang membuat Persik harus menggunakan venue alternatif.

Selain berlangsung di tempat netral, pertandingan juga digelar tanpa kehadiran suporter kedua kesebelasan karena pertimbangan keamanan.

Pelatih PSIM Yogyakarta, Risto Vidakovic, tidak ingin anak asuhnya terlalu memikirkan keuntungan dari perubahan lokasi pertandingan. Ia meminta seluruh pemain fokus pada persiapan dan menjalankan strategi yang telah disiapkan.

Pelatih asal Serbia tersebut mengaku memanfaatkan jeda internasional untuk membenahi sejumlah kekurangan, terutama dari aspek taktik permainan.

"Saya kira kami sudah melakukannya dengan baik, kami mencoba memperbaiki kelemahan taktik kami, dan kami ingin melihat bagaimana respons tim di pertandingan selanjutnya," ungkap Risto dilansir iLeague.

Risto Vidakovic Minta PSIM Tidak Terbebani Tekanan Risto menyadari PSIM sedang berada dalam situasi sulit. Tekanan dari suporter maupun publik sepak bola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sebuah tim profesional.

Namun, ia meminta para pemain tidak menjadikan tekanan sebagai beban. Sebaliknya, ekspektasi suporter harus menjadi motivasi untuk meningkatkan performa.

“Semua pemain sadar situasi kita. Jika tidak merasakan tekanan apa pun, maka Anda bukan pemain sepak bola, karena setiap saat selalu ada tekanan,” ujar Risto.

Menurutnya, setiap pemain profesional harus terbiasa menghadapi tuntutan dan ekspektasi tinggi, termasuk ketika tim sedang mengalami periode sulit.

Risto juga menegaskan bahwa PSIM harus segera menemukan solusi agar bisa kembali meraih kemenangan. Ia tidak ingin para pemain terlalu jauh memikirkan pertandingan berikutnya dan meminta mereka fokus pada laga terdekat.

Pertahanan Jadi Prioritas PSIM Hadapi Persik Dalam menghadapi Persik, Risto mengakui harus mempertimbangkan pendekatan permainan yang berbeda. Meski menyukai sepak bola menyerang, ia menilai PSIM saat ini membutuhkan keseimbangan permainan untuk mengamankan poin.

Karena itu, memperkuat organisasi pertahanan menjadi salah satu prioritas dalam persiapan tim.

“Saya suka memainkan sepak bola ofensif, tetapi terkadang ketika Anda berada dalam situasi seperti ini, Anda harus memperkuat kembali pertahanan untuk mendapatkan poin terlebih dahulu. Hal terpenting sekarang adalah menang,” jelasnya.

Selain pembenahan taktik, Risto menekankan pentingnya membangun kerja sama dan kekompakan antarpemain. Ia ingin seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama serta saling mendukung ketika berada di lapangan.

Meski demikian, PSIM dipastikan belum bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Salah satu pemain penting mereka, Savio Sheva, masih harus menepi akibat cedera yang dialami ketika menghadapi Dewa United pada 6 November lalu.

Hingga menjelang pertandingan, tim pelatih belum bisa memastikan kapan pemain tersebut dapat kembali memperkuat Laskar Mataram.

Cahya Supriadi Waspadai Kekuatan Persik Penjaga gawang PSIM, Cahya Supriadi, mengingatkan rekan-rekannya agar tetap waspada. Menurutnya, Persik bukan lawan yang bisa dianggap enteng meskipun pertandingan kali ini digelar di tempat netral.

Ia menyadari kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

"Kedua tim sama-sama mempunyai peluang untuk mendapatkan kemenangan dan kedua tim juga sedang berada di zona yang bisa dibilang tidak aman, terutama tim kami. Kami juga butuh poin dan semua pemain akan mengikuti instruksi pelatih," ujar Cahya.

PSIM berharap mampu mengimbangi intensitas permainan Persik sekaligus menerapkan hasil pembenahan selama jeda kompetisi.