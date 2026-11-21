JawaPos.com - PSM Makassar menghadapi tantangan berat saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Juku Eja harus menghadapi pemuncak klasemen dengan kondisi skuad yang tidak lengkap. Pelatih Darije Kalezic pun meminta dukungan penuh suporter di Stadion B.J. Habibie, Parepare.

Pertandingan PSM kontra Persija dijadwalkan berlangsung Sabtu (21/11/2026) malam. Persija datang dengan koleksi 21 poin dari sembilan pertandingan, sedangkan PSM masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 10 poin.

Kalezic menyadari pertandingan melawan Macan Kemayoran bukan perkara mudah. Menurutnya, Persija merupakan salah satu tim terkuat di Indonesia musim ini.

Karena itu, dukungan suporter menjadi salah satu faktor yang diharapkan bisa membantu PSM memberikan perlawanan. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat (20/11), pelatih asal Swiss tersebut secara khusus menyampaikan harapannya kepada pendukung Juku Eja.

"Saya berharap para suporter memberikan dukungan terbaik mereka karena kami akan sangat membutuhkannya nanti," ujar Kalezic dilansir iLeague.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. PSM dipastikan kehilangan sejumlah pemain untuk pertandingan kali ini. Kondisi itu membuat tim pelatih harus menyiapkan strategi yang tepat agar tetap mampu menghadapi kekuatan Persija.

"Tentu saja kami akan menghadapi tim terkuat di Indonesia musim ini. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus untuk publik kita dan juga untuk kami sendiri. Kami tahu bersama bahwa kami akan kehilangan beberapa pemain," katanya.

Meski tidak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya, Kalezic tetap meminta anak asuhnya menjaga kedisiplinan sepanjang pertandingan. Ia juga menekankan pentingnya semangat juang dan kerja keras untuk meraih hasil positif.

Kalezic mengaku cukup puas dengan sikap dan etos kerja pemain selama menjalani latihan dalam sepekan terakhir. Ia berharap perkembangan positif selama persiapan bisa ditunjukkan ketika menghadapi Persija.

Resky Fandi Punya Misi Khusus Lawan Mantan Klub Di tengah persiapan PSM, pertandingan ini juga menjadi momen reuni bagi gelandang Resky Fandi Wetriawan. Pemain berusia 27 tahun tersebut pernah memperkuat Persija selama kurang lebih lima hingga enam tahun.

Meski demikian, Resky menegaskan bahwa menghadapi mantan klub merupakan hal biasa dalam perjalanan seorang pemain profesional. Ia tidak ingin terlalu memikirkan masa lalunya bersama Macan Kemayoran.

"Sebagai pemain profesional, meski saya sempat bermain cukup lama di sana, sekitar lima atau enam tahun, itu adalah hal yang lumrah dalam sepak bola. Seperti kemarin saat saya bermain di sana, saya juga berhadapan dengan PSM Makassar, begitupun sebaliknya nanti," jelas Resky, Jumat (20/11).

Resky menyadari pertandingan melawan Persija tidak akan berjalan mudah. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sedang menunjukkan performa bagus dan memimpin klasemen sementara dengan 21 poin.

Sementara itu, PSM masih membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi. Juku Eja juga harus menjaga jarak dari zona degradasi yang saat ini masih berjarak lima poin menurut klasemen sementara.

Resky mengakui persiapan PSM tidak sepenuhnya berjalan ideal karena kehilangan sejumlah pemain penting. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya kehilangan kepercayaan diri.

Ia justru meminta seluruh pemain bekerja lebih keras agar PSM mampu memberikan perlawanan kepada salah satu tim terkuat musim ini.

"Kami tahu besok bukan pertandingan yang mudah karena akan menghadapi salah satu tim terkuat musim ini, Persija. Meski di masa persiapan kami kehilangan beberapa pemain penting, kami harus bekerja keras lebih dari sebelumnya untuk meraih hasil baik, yakni tiga poin untuk PSM Makassar," pungkasnya.