JawaPos.com - Dewa United Banten FC gagal memanfaatkan kesempatan untuk menggusur Persija Jakarta dari puncak klasemen Super League 2026/2027. Banten Warriors harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 0-1 dalam Derby Banten di Banten International Stadium, Jumat (20/11/2026) malam.

Gol tunggal Rayco Rodriguez pada menit ke-54 menjadi penentu kemenangan Persita. Situasi Dewa United semakin sulit setelah Noah Sadaoui menerima kartu merah langsung pada menit ke-74 melalui peninjauan Video Assistant Referee (VAR).

Kekalahan tersebut menyisakan kekecewaan bagi para pemain Dewa United. Bek sayap Alta Ballah mengakui timnya gagal mengantisipasi efektivitas permainan Persita meski sudah melakukan persiapan.

Menurut Alta, Dewa United sebenarnya sudah memahami pola permainan yang akan diterapkan lawan. Namun, Persita mampu memaksimalkan peluang yang didapatkan di depan gawang.

"Jujur, kami kecewa dengan hasil pertandingan ini. Kami sebenarnya sudah mengetahui rencana permainan Persita dan sudah mempersiapkan apa yang harus kami lakukan. Namun, Persita memang salah satu tim yang sangat efektif dalam menyelesaikan peluang, dan kami kecolongan hari ini," ujar Alta Ballah seusai pertandingan dilansir iLeague.

Bermain dengan 10 Pemain, Dewa United Tetap Berusaha Kartu merah yang diterima Noah Sadaoui membuat upaya Dewa United mengejar ketertinggalan semakin berat. Bermain dengan 10 orang, Banten Warriors harus bekerja lebih keras untuk mencari gol penyeimbang.

Meski demikian, Alta melihat ada hal positif dari respons rekan-rekannya sepanjang pertandingan. Ia menyebut para pemain tetap berusaha memberikan perlawanan dan menciptakan peluang.

"Situasi juga menjadi sedikit lebih sulit setelah kami mendapatkan kartu merah. Tapi seperti yang coach Osmar Loss bilang, kami tetap terus mencoba dan sempat menciptakan beberapa peluang. Ini adalah modal mental yang bagus untuk ke depannya," tambahnya.

Pelatih Dewa United, Osmar Loss, juga memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Meski gagal meraih poin, ia menilai mentalitas dan semangat juang pemain menjadi hal positif yang bisa dibawa untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Menurut Osmar, kedua tim memperlihatkan pendekatan permainan berbeda. Dewa United berusaha membangun serangan melalui penguasaan bola dan umpan pendek. Sementara itu, Persita lebih mengandalkan transisi cepat, umpan panjang, serta kemampuan memenangi perebutan bola pertama dan kedua.

"Kami tentu sedih dengan hasilnya karena rencana kami adalah mendapatkan tiga poin hari ini. Persita adalah tim yang bagus dan datang dengan satu ide permainan yang jelas," ujar Osmar dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Ia menilai Dewa United sebenarnya mampu menunjukkan permainan cukup solid pada babak pertama. Namun, gol Persita setelah jeda membuat timnya harus mengubah pendekatan dan lebih berani mengambil risiko untuk mencari gol penyeimbang.

"Saya bangga dengan para pemain, terutama saat kami harus bermain dengan kurang satu pemain setelah Noah mendapat kartu merah. Para pemain terus berusaha mencetak gol dan mendorong permainan," katanya.

Efektivitas Serangan Jadi Evaluasi Dewa United Selain mentalitas, Osmar Loss menyoroti beberapa aspek permainan yang masih perlu diperbaiki. Efektivitas serangan dan kemampuan mengantisipasi bola-bola panjang menjadi pekerjaan rumah bagi Banten Warriors.

Dewa United juga perlu memperbaiki kemampuan mengontrol transisi lawan agar tidak mudah kehilangan momentum ketika sedang menguasai pertandingan.

Alta Ballah turut menegaskan bahwa hasil kurang memuaskan melawan Persita harus menjadi bahan evaluasi. Ia memastikan kondisi fisiknya tetap terjaga setelah jeda internasional dan tidak mengalami kendala meski bermain penuh selama 90 menit.

Pemain berusia 25 tahun itu juga bertekad terus bekerja keras untuk mendapatkan tempat utama di tengah persaingan internal skuad Dewa United.