JawaPos.com - Persik Kediri mendapat tambahan kekuatan menjelang pertandingan melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Kembalinya dua bek Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo diharapkan mampu membuat lini pertahanan Macan Putih lebih solid.

Pertandingan Persik kontra PSIM akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11). Laga ini menjadi kesempatan bagi Persik untuk mengakhiri catatan buruk setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Meski mendapat tambahan kekuatan, Persik tetap harus kehilangan Park Jun-heong. Bek tengah asal Korea Selatan itu absen karena menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Bali United pada pertandingan sebelumnya.

Marcelo Djalo mengungkapkan bahwa Persik telah memanfaatkan jeda internasional untuk mempersiapkan diri. Selain memperbaiki kondisi fisik, tim juga berusaha memulihkan mental setelah melewati periode sulit.

Menurutnya, waktu persiapan yang cukup panjang membantu para pemain lebih siap menghadapi PSIM. Ia memastikan seluruh anggota tim memiliki fokus yang sama untuk pertandingan tersebut.

"Saya rasa kita punya waktu yang cukup lama di jeda internasional untuk bersiap dengan baik. Untuk memulihkan fisik pemain dan pikiran kita, setelah momen sulit di beberapa pertandingan lalu. Kami sangat siap dan benar-benar fokus melawan PSIM Yogyakarta," kata Marcelo Djalo dilansir iLeague.

Marcelo Djalo Tak Ingin Persik Terbebani Tiga Kekalahan Bek kelahiran Barcelona, Spanyol, tersebut tidak menampik adanya tekanan setelah Persik menelan tiga kekalahan beruntun.

Situasi itu membuat kemenangan menjadi target penting bagi Macan Putih. Meski demikian, Marcelo menilai tekanan merupakan bagian dari sepak bola yang harus dihadapi secara profesional.

Ia menegaskan para pemain tetap berusaha menjalankan tugas masing-masing dengan maksimal. Kekalahan sebelumnya juga dijadikan bahan evaluasi agar tim bisa tampil lebih baik.

"Saya percaya dengan tim ini. Percaya dengan staf pelatih dan teman-teman pemain. Kami yakin kerja keras yang kami lakukan akan mendapat hasil positif. Karena setiap kekalahan mengajarkan kami cara menjadi lebih baik di masa depan," ujarnya.

Persik Fokus Benahi Permainan Sendiri Marcelo juga tidak ingin terlalu memikirkan catatan kemenangan PSIM Yogyakarta yang baru sekali meraih tiga poin. Baginya, Persik harus lebih fokus memperbaiki permainan sendiri daripada melihat pencapaian lawan.

Meski begitu, ia tetap menghormati kekuatan PSIM yang ditangani Risto Vidakovic. Sebab, persaingan di Super League selalu menghadirkan kemungkinan yang sulit diprediksi.

Bagi Marcelo, pertandingan ini juga menjadi momentum penting untuk kembali bekerja sama dengan rekan-rekannya di lini pertahanan.