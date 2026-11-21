JawaPos.com – Bali United FC mulai mematangkan persiapan menjelang pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Penyerang sayap Serdadu Tridatu, Irfan Jaya, memastikan timnya dalam kondisi siap untuk menghadapi tantangan di markas Maung Bandung.

Pertandingan Persib Bandung vs Bali United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam. Duel ini diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Irfan Jaya mengungkapkan bahwa persiapan Bali United berjalan cukup baik. Seluruh pemain menjalani program latihan sesuai instruksi tim pelatih untuk mempersiapkan diri menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.

Menurutnya, Persib memiliki materi pemain berkualitas yang bisa memberikan ancaman sepanjang pertandingan. Karena itu, Bali United tidak ingin kehilangan fokus dan bertekad tampil maksimal saat bermain di hadapan pendukung tuan rumah.

"Untuk persiapan kami sebagai tim cukup baik dengan menjalani sesi latihan sesuai arahan dari tim pelatih," kata Irfan Jaya.

Ia juga menyadari bahwa Persib bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Kualitas pemain dan kekuatan Maung Bandung membuat Bali United harus bekerja keras jika ingin membawa pulang hasil positif dari Bandung.

"Kami tahu Persib tim yang kuat dan memiliki pemain berkualitas, jadi kami harus fokus dan kerja keras di pertandingan di hari Minggu," sambungnya.

Menariknya, Bali United memiliki waktu pemulihan lebih panjang dibandingkan Persib. Pasalnya, Maung Bandung harus menjalani pertandingan di ajang Shopee Cup pada tengah pekan sebelum kembali tampil di kompetisi domestik.

Situasi tersebut membuat Bali United secara teori memiliki keuntungan dari sisi kebugaran pemain. Namun, Irfan Jaya tidak ingin menjadikan hal itu sebagai alasan untuk merasa lebih diunggulkan.

Pemain yang dikenal memiliki kecepatan di sektor sayap tersebut menilai Persib tetap menjadi lawan berbahaya, terlepas dari padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani.

"Memang dari segi waktu recovery kami lebih banyak, tapi saya rasa itu bukan keuntungan karena Persib tetap tim yang kuat. Kami harus tetap bermain disiplin dan mengikuti arahan dari tim pelatih," tegasnya.

Dari posisi klasemen sementara, Bali United sebenarnya memiliki modal lebih baik. Hingga pekan kesembilan, tim asuhan Serdadu Tridatu tersebut menempati peringkat ketiga dengan koleksi 19 poin.

Sementara itu, Persib Bandung berada di urutan kelima dengan raihan 16 poin. Kedua tim hanya terpaut tiga angka sehingga pertandingan nanti cukup penting dalam persaingan papan atas Super League 2026/2027.

Bali United tentu ingin mempertahankan posisinya di tiga besar. Namun, Persib juga memiliki kepentingan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.