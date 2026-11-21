JawaPos.com - Persija Jakarta membawa misi khusus saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Macan Kemayoran membidik kemenangan sekaligus ingin mengakhiri catatan kurang memuaskan dalam dua kunjungan terakhir ke markas Juku Eja.

Pertandingan PSM Makassar kontra Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11) pukul 19.00 WIB.

Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim ibu kota saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Sementara itu, PSM Makassar berada di peringkat ke-12 dengan 10 poin.

Meski memiliki keunggulan dalam posisi klasemen, Persija tidak ingin meremehkan kekuatan tuan rumah. Pelatih Shin Tae-yong memastikan timnya telah memanfaatkan jeda kompetisi selama dua pekan untuk mematangkan persiapan.

Sejumlah aspek permainan menjadi perhatian, mulai dari organisasi pertahanan, keseimbangan antarlini, hingga efektivitas dalam membangun serangan.

Shin juga mengakui perjalanan menuju Parepare cukup menguras tenaga. Rombongan Persija harus menempuh penerbangan sekitar dua jam sebelum melanjutkan perjalanan darat selama kurang lebih tiga jam.

“Pertama-tama, kami datang ke sini setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan menuju ke sini juga cukup berat, sehingga para pemain, termasuk saya, merasa kelelahan. Namun, semangat dan mental para pemain tetap terjaga. Jadi, saya rasa kondisi tersebut tidak akan menjadi kendala besar saat pertandingan,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga dilansir iLeague.

Persija Ingin Putus Catatan Buruk di Parepare Selain persoalan perjalanan, Persija juga membawa catatan yang ingin diperbaiki. Dalam dua kunjungan terakhir ke markas PSM, Macan Kemayoran belum mampu meraih kemenangan.

Namun, Shin Tae-yong tidak ingin menjadikan hasil sebelumnya sebagai beban. Ia justru melihat pertandingan kali ini sebagai kesempatan untuk mengubah catatan tersebut.

“Pada dasarnya, setiap rekor selalu ada untuk dipecahkan. Setelah dua kali gagal meraih kemenangan, mungkin kali ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melakukannya,” ujarnya.

Shin menegaskan bahwa posisi di klasemen bukan jaminan sebuah tim bisa memenangkan pertandingan. Karena itu, ia meminta para pemain tetap menjaga konsentrasi dan mengerahkan kemampuan terbaik sepanjang laga.

“Meskipun saat ini kami berada di peringkat pertama dan lawan di peringkat ke-12, kami selalu memandang setiap lawan seolah-olah mereka adalah tim peringkat pertama. Saya terus mengingatkan para pemain agar tidak lengah dan tetap mengerahkan kemampuan terbaik secara bersama-sama sepanjang pertandingan,” tutur Shin Tae-yong.

Radovan Pankov Tegaskan Target Tiga Poin Bek Persija, Radovan Pankov, juga menegaskan bahwa timnya memiliki standar persiapan yang sama sebelum menghadapi setiap pertandingan. Menurut pemain asal Serbia tersebut, aspek fisik, taktik, dan mental menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan.

Pankov menyebut Persija tidak pernah memilih lawan atau menganggap remeh tim yang akan dihadapi. Baginya, setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri sehingga tim harus menjalani persiapan secara maksimal.

“Persiapan kami selalu sama untuk setiap pertandingan, begitu pula dengan rasa hormat kepada setiap lawan. Kami tidak memilih pertandingan mana yang ingin dihadapi. Semuanya berjalan secara normal dan sesuai dengan rencana,” ujar Radovan.

Pemain berusia 31 tahun itu berharap Persija mampu menjalankan pertandingan dengan baik dan membawa pulang kemenangan dari Parepare.

“Kami berharap dapat mengelola pertandingan besok dengan baik untuk meraih tiga poin. Itulah target dan satu-satunya tujuan kami dalam setiap pertandingan,” lanjutnya.

Pankov juga menilai Persija sedang berada dalam momentum yang bagus. Ia berharap kondisi tersebut menjadi tambahan motivasi bagi seluruh pemain untuk tampil maksimal di kandang PSM.

“Kami sedang berada dalam momentum yang bagus. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah meraih kemenangan dan membawa pulang tiga poin. Itulah yang menjadi fokus utama kami saat ini,” tuturnya.

Dengan persiapan yang telah dilakukan, Persija berharap bisa mengatasi tantangan perjalanan sekaligus memutus catatan kurang memuaskan di Parepare.