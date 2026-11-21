JawaPos.com - Persebaya Surabaya tengah menjadi sorotan setelah sejumlah hasil pertandingan belum memenuhi harapan pendukungnya. Namun, gelandang Toni Firmansyah memastikan kondisi ruang ganti Green Force tetap kondusif menjelang pertandingan melawan Java United FC.

Persebaya akan menjamu Java United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11) sore. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Bernardo Tavares untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Toni menyadari laga tersebut memiliki arti penting bagi Persebaya. Karena itu, ia berharap persiapan yang telah dijalani para pemain bisa berbuah kemenangan dan tambahan tiga poin.

"Laga penting buat kita, dan semoga kita memberikan penampilan yang terbaik dan meraih tiga poin di kandang. Untuk pemain-pemain sudah melakukan persiapan cukup bagus dan ya kita semoga bisa mendapatkan tiga poin," beber Toni dilansir dari situs resmi liga.

Toni Firmansyah Pastikan Kondisi Skuad Persebaya Baik Keinginan untuk kembali meraih kemenangan tidak lepas dari hasil pertandingan sebelumnya yang belum sepenuhnya memenuhi harapan. Situasi tersebut membuat Persebaya mendapat perhatian lebih dari pendukungnya.

Bahkan, sejumlah suporter sempat menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap manajemen dan tim pelatih. Kondisi ini menjadi salah satu bentuk kekecewaan Bonek dan Bonita terhadap perkembangan tim sepanjang kompetisi musim ini.

Meski demikian, Toni memastikan berbagai sorotan tersebut tidak memengaruhi aktivitas pemain di lapangan latihan. Menurutnya, seluruh anggota tim tetap menjalani program latihan dengan baik dan menunjukkan kerja keras.

"Untuk waktu latihan mungkin tidak ada masalah apa pun. Semua pemain juga cukup bagus di latihan dan kerja keras di latihan juga. Ya, mungkin pertandingan yang harus kita tunjukkan dan meraih tiga poin. Itu aja," tambah Toni.

Kritik Bonek Justru Jadi Motivasi Pemain Persebaya Pemain bertinggi 167 cm itu juga menanggapi kritik dari Bonek dan Bonita. Ia memahami bahwa dukungan suporter tidak selalu hadir dalam bentuk pujian, terutama ketika tim gagal mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menurut Toni, kritik tersebut justru menunjukkan kepedulian suporter terhadap Persebaya. Ia berharap perhatian yang diberikan Bonek dan Bonita bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain untuk memperbaiki penampilan.

"Kalau itu mungkin Bonek dan Bonita mengkritik kita itu karena sayang dan lebih perhatian biar kita bermain bagus di laga-laga berikutnya. Tentunya itu juga bukan beban buat kita. Kita terus menunjukkan yang terbaik di setiap pertandingan. Itu aja sih," pungkas gelandang 21 tahun itu.