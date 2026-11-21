JawaPos.com - Garudayaksa FC berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11), tim asuhan Milos Joksic menang tipis 1-0.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Madura United datang sebagai salah satu pesaing di papan atas dengan koleksi 19 poin. Hasil positif ini sekaligus mengangkat posisi Garudayaksa FC ke peringkat ketujuh klasemen sementara.

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah pertandingan. Ia menilai keberhasilan meraih tiga poin tidak lepas dari kedisiplinan pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan selama sesi latihan.

"Kesan pertama saya tentu sangat bahagia karena kami berhasil mendapatkan tiga poin. Rencana dan strategi yang kami siapkan berjalan dengan sangat baik. Para pemain mampu menjalankan instruksi yang diberikan selama latihan ke dalam pertandingan," ujar Joksic setelah pertandingan.

Garudayaksa FC Lebih Efektif meski Kalah Penguasaan Bola Secara statistik, Garudayaksa FC tidak unggul dalam penguasaan bola. Tuan rumah hanya mencatatkan 45 persen penguasaan bola, sedangkan Madura United lebih dominan dengan 55 persen.

Namun, Garudayaksa FC mampu bermain lebih efektif. Gol kemenangan tercipta pada babak kedua melalui Jayro Jean yang memaksimalkan umpan Carlos Iury.

Madura United sebenarnya sempat dua kali membobol gawang Garudayaksa FC, masing-masing pada menit ke-53 dan ke-89. Akan tetapi, kedua gol tersebut tidak disahkan wasit setelah melalui peninjauan Video Assistant Referee (VAR). Hasil pemeriksaan menunjukkan pemain Madura United berada dalam posisi offside.

Joksic mengakui Madura United merupakan lawan dengan organisasi permainan yang cukup baik. Ia juga menyoroti keunggulan tim tamu dalam situasi bola mati dan ketika menerapkan pressing tinggi.

Meski mendapat tekanan, Garudayaksa FC mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Joksic menyebut kondisi fisik dan kedisiplinan pemain menjadi faktor penting di balik kemenangan tersebut.

"Kami mampu meraih tiga poin karena bermain dengan disiplin dan berada dalam kondisi yang baik. Para pemain menjalankan semua hal yang sudah kami persiapkan," katanya.

Alfin Keliauw Dapat Pujian Khusus dari Joksic Selain puas dengan kemenangan tim, Joksic juga memberikan apresiasi kepada Alfin Keliauw. Pemain tersebut dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menunjukkan kualitas yang membuatnya pantas mendapatkan kesempatan bermain.

Joksic menyoroti kemampuan fisik, kecepatan, serta daya jelajah Alfin yang dinilai penting dalam pertandingan dengan intensitas tinggi seperti menghadapi Madura United.

"Tentu saja. Menurut saya, dia layak mendapatkan kesempatan tersebut. Alfin sudah menunjukkan kualitas yang sangat bagus. Dia memiliki daya jelajah tinggi dan mampu berlari sepanjang pertandingan. Kecepatannya juga sangat baik," kata Joksic.

Alfin sendiri mengakui pertandingan melawan Madura United berlangsung cukup ketat. Kedua kesebelasan kesulitan mengembangkan permainan dan menciptakan peluang berbahaya karena lini tengah yang padat serta pertahanan lawan yang disiplin.

Menurutnya, Garudayaksa FC harus bersabar dalam membangun serangan sebelum akhirnya mendapatkan peluang yang berujung gol kemenangan.

"Menurut saya, pertandingan tadi berlangsung cukup ketat. Kedua tim belum bisa saling menyerang secara maksimal. Namun, pada menit ke-70, kami berhasil mendapatkan peluang yang akhirnya membawa kami unggul 1-0," ujar Alfin setelah pertandingan.

Lebih dari sekadar kemampuan di lapangan, Joksic juga menyoroti sikap profesional Alfin dalam menjalani proses bersama tim. Ia menyukai kemauan pemain tersebut untuk menerima arahan dan terus belajar.

"Dia mau mendengarkan arahan, terus belajar, dan berkembang bersama kami. Kami sebagai klub juga masih terus berkembang," tutup Joksic.

Apresiasi tersebut menjadi modal positif bagi Alfin untuk terus mendapatkan kepercayaan. Persaingan di dalam skuad Garudayaksa FC menuntut setiap pemain menunjukkan konsistensi dalam setiap kesempatan yang diberikan.

Joksic juga menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh pemain setelah kemenangan tersebut.

"Saya sangat bahagia dan mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Saya sangat menyayangi mereka," tutupnya.