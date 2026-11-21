JawaPos.com - Persik Kediri menghadapi tantangan berat saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Macan Putih datang dengan situasi kurang ideal setelah menelan tiga kekalahan beruntun dan harus bermain di luar kandang.

Pertandingan Persik Kediri kontra PSIM Yogyakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11). Perpindahan venue dilakukan karena Persik terkendala perizinan dari pihak keamanan sehingga tidak bisa menggunakan Stadion Brawijaya, Kediri.

Situasi tersebut membuat Persik kehilangan keuntungan bermain di kandang sendiri. Macan Putih juga tidak bisa mendapatkan dukungan langsung dari Persikmania.

Bagi tim asuhan Marcos Reina, pertandingan ini menjadi kesempatan penting untuk menghentikan tren negatif sekaligus mengembalikan kepercayaan diri pemain. Namun, PSIM bukan lawan yang bisa dianggap remeh.

"Kami tahu tim PSIM. Tapi kami kurang paham dengan pelatih barunya. Jadi kami tidak punya banyak informasi tentang dia. Kami hanya punya satu referensi pertandingan. Namun kami tak tahu pertandingan lain yang pernah dimainkan pelatih itu di masa lalu," jelas Marcos Reina dilansir iLeague.

Persik Kehilangan Keuntungan Kandang Bermain di stadion netral tanpa kehadiran suporter tentu bukan situasi mudah. Persik membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri rentetan hasil buruk, tetapi harus menghadapi tantangan tambahan berupa minimnya dukungan langsung dari pendukung sendiri.

Meski demikian, Marcos Reina tetap optimistis timnya mampu mendapatkan hasil maksimal. Pelatih asal Spanyol tersebut menyadari kehilangan dukungan suporter merupakan kerugian, tetapi kondisi itu tidak boleh mengganggu persiapan tim.

Di sisi lain, Marcos Reina juga sudah mempelajari kekuatan PSIM Yogyakarta. Menurutnya, komposisi pemain Laskar Mataram tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan musim sebelumnya.

Perubahan paling mencolok justru terjadi di kursi kepelatihan. PSIM kini ditangani Risto Vidakovic, pelatih asal Serbia yang menggantikan Jean-Paul van Gastel setelah klub melakukan pergantian pelatih menyusul hasil kurang memuaskan.

Kondisi tersebut membuat Persik harus lebih berhati-hati. Marcos Reina mengakui belum memiliki banyak referensi mengenai pendekatan permainan Risto Vidakovic. Informasi yang dimiliki timnya masih terbatas pada satu pertandingan.

Meski begitu, Persik telah memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk mematangkan persiapan. Tim pelatih menyiapkan sejumlah variasi permainan, baik ketika menyerang maupun bertahan. Strategi yang digunakan nantinya akan disesuaikan dengan situasi pertandingan dan pendekatan PSIM.

Park Jun-heong Absen, Kiko dan Djalo Berpeluang Kembali Dari sisi komposisi pemain, Persik dipastikan kehilangan bek asal Korea Selatan, Park Jun-heong. Pemain tersebut harus absen setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Bali United.

Namun, lini belakang Macan Putih berpeluang kembali mendapatkan tambahan kekuatan. Kapten tim Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo diprediksi bisa memperkuat pertahanan Persik dalam pertandingan ini.

Kehadiran keduanya diharapkan membantu Persik menjaga soliditas lini belakang. Terlebih, Macan Putih membutuhkan penampilan lebih disiplin untuk menghentikan tren kekalahan.

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta Persik memiliki motivasi besar untuk bangkit setelah tiga kekalahan beruntun. Namun, kehilangan keuntungan kandang dan absennya Park Jun-heong bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Marcos Reina.

Di sisi lain, PSIM berpeluang memanfaatkan situasi tersebut. Meski masih berada dalam masa penyesuaian bersama Risto Vidakovic, Laskar Mataram tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan.

Persik diperkirakan akan bermain lebih berhati-hati demi menghindari kekalahan keempat secara beruntun. Kondisi itu berpotensi membuat pertandingan berlangsung ketat.