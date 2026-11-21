JawaPos.com - Madura United FC harus pulang tanpa membawa poin setelah kalah 0-1 dari Garudayaksa FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026) sore, Laskar Sape Kerrab takluk melalui gol tunggal Jayro Jean.

Kekalahan tersebut menjadi hasil kurang memuaskan bagi Madura United. Apalagi, tim tamu sebelumnya datang dengan target membawa pulang tiga poin dari markas Garudayaksa FC.

Kedua tim langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan. Madura United dan Garudayaksa sama-sama berusaha membangun serangan untuk menciptakan peluang. Namun, hingga babak pertama berakhir, belum ada gol yang tercipta.

Gol Madura United Dianulir VAR Memasuki babak kedua, Madura United sempat mendapatkan peluang untuk membuka keunggulan. Berawal dari umpan Gio Numberi, bola yang coba diantisipasi kapten Garudayaksa FC justru mengarah ke gawang sendiri.

Namun, gol tersebut tidak disahkan setelah wasit melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR). Hasilnya, Madura United dinyatakan berada dalam posisi offside sehingga skor tetap 0-0.

Garudayaksa FC akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-71. Jayro Jean yang mendapatkan umpan matang di dalam kotak penalti mampu menyelesaikan peluang dengan baik.

Bola sepakan pemain asing tersebut gagal dihentikan penjaga gawang Madura United, Angga Saputra. Garudayaksa pun unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Madura United berusaha mencari kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Namun, hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Garudayaksa FC memastikan kemenangan dengan skor 1-0.

Baca Juga: Prediksi Skor PSM Makassar vs Persija: Macan Kemayoran Bisa Unggul Dua Bola Jose Gomes Akui Madura United Tak Bermain Bagus Pelatih Madura United, Jose Gomes, mengakui anak asuhnya tidak mampu menunjukkan permainan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia menerima hasil yang didapat timnya dan tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berusaha sepanjang laga.

"Pada pertandingan tadi sore, Madura United tidak bermain bagus. Itulah hasil yang kami terima. Terima kasih bagi tim yang sudah kerja keras," ujar pelatih asal Portugal tersebut dilansir Ileague.

Sementara itu, bek sayap Madura United, Ardi Idrus, menilai timnya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih baik. Namun, keberuntungan belum berpihak kepada mereka.

Ia juga mengakui bahwa target tiga poin yang sebelumnya disampaikan pelatih belum berhasil diwujudkan dalam lawatan ke Bogor.

Madura United Tertahan di 19 Poin Kekalahan ini membuat Madura United gagal menambah koleksi poin dan harus menerima kekalahan ketiga dalam pertandingan tandang musim ini.

Meski demikian, posisi mereka masih berada di angka 19 poin dari 10 pertandingan Super League 2026/2027. Sementara itu, kemenangan membuat Garudayaksa FC kini mengoleksi 14 poin.