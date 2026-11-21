JawaPos.com – Persebaya Surabaya memiliki waktu persiapan lebih panjang untuk menghadapi Java United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Meski begitu, pelatih Bernardo Tavares masih harus memantau kondisi sejumlah pemain yang sedang menjalani pemulihan cedera.

Persebaya dijadwalkan menjamu Java United FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (21/11) sore. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Green Force untuk kembali meraih kemenangan sekaligus memperbaiki hasil yang mereka dapatkan pada laga sebelumnya.

Bernardo Tavares mengatakan, tambahan waktu persiapan memberikan keuntungan bagi timnya. Persebaya bisa memiliki waktu lebih banyak untuk mematangkan strategi dan mempersiapkan kondisi pemain sebelum pertandingan.

"Jadi, tim kami memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pertandingan ini dibandingkan dengan laga-laga sebelumnya di Super League," kata Bernardo Tavares.

Namun, persiapan Persebaya belum sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Ada beberapa pemain yang masih menjalani proses pemulihan cedera. Pelatih asal Portugal tersebut berharap mereka bisa kembali bergabung dan mendapatkan kesempatan bermain, meski belum tentu tampil sejak menit awal.

Terkait siapa saja pemain yang berpeluang kembali memperkuat Persebaya, Bernardo belum bersedia memberikan kepastian. Dia masih menunggu laporan terbaru dari tim medis sebelum menentukan komposisi pemain untuk menghadapi Java United.

Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masing-masing pemain setelah menjalani sesi latihan dan pemeriksaan medis.

"Kami akan memutuskan siapa saja yang bisa bermain setelah menerima laporan terakhir dari tim medis. Saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya karena ada cukup banyak situasi yang perlu dipertimbangkan," ujarnya.

Di sisi lain, Bernardo tetap optimistis dengan kedalaman skuad yang dimiliki Persebaya. Dia menilai timnya mempunyai sejumlah pemain yang bisa diandalkan ketika beberapa pemain utama belum berada dalam kondisi terbaik.

Hal itu juga terlihat dari penampilan pemain yang mendapatkan kesempatan saat Persebaya menjalani pertandingan persahabatan melawan Western Australia Football Team. Sejumlah pemain yang sebelumnya minim menit bermain mampu menunjukkan performa positif.

Bernardo menilai kesempatan tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Baginya, kepercayaan diri menjadi salah satu modal penting untuk membangun tim yang kuat sepanjang kompetisi.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu menegaskan akan memilih pemain yang paling siap untuk pertandingan melawan Java United. Keputusan akhir tetap bergantung pada hasil pemeriksaan tim medis.