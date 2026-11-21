JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akan menghadapi PSPS Pekanbaru dalam lanjutan pekan ke-10 Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026) pukul 20.30 WIB.

Kedua tim memiliki modal cukup baik menjelang pertemuan tersebut. Persiraja belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan PSPS Pekanbaru datang dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk mengamankan poin. Persiraja tentu ingin memanfaatkan status tuan rumah, sementara PSPS berusaha mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen Grup A.

Saat ini, PSPS Pekanbaru memimpin klasemen sementara Grup A dengan koleksi 22 poin. Askar Bertuah memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa cukup konsisten sepanjang lima pertandingan terakhir.

Di sisi lain, Persiraja Banda Aceh juga tidak bisa dianggap remeh. Laskar Rencong berhasil melewati lima laga tanpa kekalahan dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persiraja untuk menghadapi salah satu pesaing kuat di Grup A. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi keuntungan tambahan bagi tim asal Aceh tersebut.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persiraja mencatatkan kemenangan atas Persiku Kudus dengan skor 3-1 dan PSGC Ciamis 2-1. Mereka juga bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi PSMS Medan dan Adhyaksa FC Bekasi.

Sementara itu, satu kemenangan lainnya diraih ketika bertandang ke markas PSIS Semarang dengan skor 3-1.

Dari lima pertandingan tersebut, Persiraja berhasil mencetak delapan gol dan hanya kebobolan tiga kali. Catatan ini memperlihatkan bahwa lini pertahanan mereka cukup solid menjelang pertandingan melawan PSPS.

Namun, tim tuan rumah tetap harus mewaspadai ketajaman lini depan lawannya. PSPS Pekanbaru berhasil mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Antonio Gamaroni menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus. Penyerang PSPS tersebut sudah mengoleksi sembilan gol di Championship 2026/2027 dan menjadi salah satu pemain tersubur dalam kompetisi musim ini.

Gamaroni juga memiliki catatan bagus ketika menghadapi Persiraja. Pada pertemuan pertama September 2026, ia turut menyumbangkan dua gol dalam kemenangan PSPS dengan skor 2-1.

Selain produktivitas gol, PSPS juga unggul dalam catatan pertemuan kedua tim. Dari lima duel terakhir, Askar Bertuah berhasil meraih tiga kemenangan, sementara Persiraja hanya sekali menang dan satu pertandingan berakhir imbang.

Meski demikian, Persiraja pernah menunjukkan bahwa mereka mampu mengalahkan PSPS di kandang sendiri. Pada Januari 2026, Laskar Rencong berhasil menang dengan skor 4-2 di Stadion H. Dimurthala.

Melihat performa kedua tim, pertandingan kali ini berpeluang berjalan ketat. Persiraja memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi PSPS datang dengan produktivitas gol dan rekor pertemuan yang lebih baik.

PSPS diprediksi mampu memberikan perlawanan sejak awal pertandingan. Ketajaman Antonio Gamaroni bisa menjadi pembeda apabila lini belakang Persiraja gagal menjaga konsentrasi.