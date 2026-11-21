JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menceritakan perjalanan panjang skuadnya menuju Parepare, Sulawesi Selatan, untuk menantang PSM Makassar pada laga pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Persija akan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi tantangan berat bagi Macan Kemayoran - julukan Persija - lantaran menempuh perjalanan sangat jauh.

Rombongan skuad Persija harus terbang ke Makassar dengan menempuh penerbangan selama 2 jam 30 menit, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Parepare sekitar 3 jam dengan jarak 160 km.

Bagi Shin Tae-yong, ini adalah pengalaman pertamanya menempuh perjalanan panjang untuk menuju markas PSM Makassar. Selain melelahkan, ia juga menyinggung kondisi lapangan latihan yang dinilai kurang memadai.

“Perjalanan kami ke sini menang sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (21/11/2026).

“Lalu begitu tiba di sini pun lapangan latihannya tidak dalam kondisi yang memadai. Sebenarnya situasinya agak kurang ideal,” sambungnya.

Meski demikian, Shin Tae-yong menegaskan timnya tetap siap menghadapi PSM Makassar. Menurutnya, perjalanan panjang dan kondisi lapangan latihan yang dinilai kurang ideal tidak akan berpengaruh pada performa skuad Macan Kemayoran di lapangan.

“Namun, para pemain sudah mempersiapkan mental dan hal-hal lainnya dengan baik, jadi menurut saya tidak akan ada masalah besar dalam pertandingan nanti,” tegas dia.

Senada dengan pelatih, bek Persija, Radovan Pankov, menegaskan timnya telah menjalani persiapan dengan baik untuk menghadapi PSM Makassar. Pankov juga menyampaikan skuad Macan Kemayoran tidak anggap remeh tuan rumah.

"Ya, seperti biasa, kami mempersiapkan setiap pertandingan dengan cara yang sama untuk setiap lawan. Kami menghormati semua lawan kami secara setara dan kami tidak memilih-milih pertandingan. Jadi, semuanya berjalan lancar dan normal,” tutur Pankov.

Pankov menargetkan Persija membawa pulang poin penuh dari kandang PSM Makassar. Tambahan tiga poin akan membuat Macan Kemayoran semakin kokoh di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

"Kami berharap bisa mengamankan tiga poin. Itu satu-satunya target dan tujuan kami di setiap pertandingan," pungkasnya.

Ya, laga ini menjadi momentum bagi Persija untuk memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027. Macan Kemayoran kini mengoleksi 21 poin, unggul satu angka atas Dewa United yang merupakan pesaing terdekatnya.