JawaPos.com - Persiku Kudus menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PSGC Ciamis dalam lanjutan pekan ke-10 Championship 2026/2027. Macan Muria datang dengan modal kurang baik setelah menelan lima kekalahan beruntun.

Pertandingan PSGC Ciamis kontra Persiku Kudus dijadwalkan berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri catatan negatif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Persiku berada dalam tekanan setelah gagal mendapatkan poin dari lima laga sebelumnya. Hasil tersebut membuat tim berjuluk Macan Muria harus segera melakukan pembenahan, terutama di sektor pertahanan.

Sementara itu, PSGC Ciamis juga belum menunjukkan performa konsisten. Laskar Singacala hanya mampu meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

PSGC Punya Modal Kemenangan pada Pertemuan Pertama Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi PSGC. Apalagi, mereka memiliki catatan positif saat menghadapi Persiku pada pertemuan pertama musim ini.

Pada pertandingan yang berlangsung 3 Oktober 2026, PSGC berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas Persiku Kudus. Hasil tersebut tentu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah menjelang pertemuan kedua.

Dalam lima pertandingan terakhir, PSGC kalah 1-2 dari PSPS Pekanbaru, takluk 1-2 dari PSMS Medan, kalah 1-2 saat menghadapi Persiraja Banda Aceh, bermain imbang 0-0 melawan PSIS Semarang, serta dibantai 0-4 oleh Adhyaksa FC Bekasi.

Dari lima pertandingan tersebut, PSGC hanya mampu mencetak tiga gol dan kebobolan sebanyak 10 kali. Catatan ini menunjukkan bahwa lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Persiku Terpuruk, Kebobolan 18 Gol dalam Lima Laga Kondisi Persiku Kudus bahkan lebih mengkhawatirkan. Lima kekalahan beruntun mereka dimulai saat takluk 1-5 dari Sumsel United.

Setelah itu, Persiku kalah 1-4 dari PSPS Pekanbaru, 1-2 dari Semen Padang FC, 1-3 dari Persiraja Banda Aceh, dan terakhir dibekuk Persikad Depok FC dengan skor 0-4.

Persiku hanya mampu mencetak empat gol dan sudah kebobolan 18 kali dalam lima pertandingan tersebut. Produktivitas lini depan yang belum maksimal serta rapuhnya pertahanan menjadi dua masalah utama yang perlu segera diperbaiki pelatih Agus Yuwono.

Menghadapi PSGC, Persiku harus tampil lebih disiplin jika ingin membawa pulang poin dari Ciamis. Kesalahan dalam mengantisipasi serangan lawan bisa kembali menjadi masalah, terlebih tuan rumah memiliki keuntungan bermain di Stadion Galuh.

Di sisi lain, PSGC juga tidak boleh menganggap remeh lawannya. Meski Persiku sedang terpuruk, Macan Muria tetap memiliki kesempatan untuk bangkit apabila mampu memperbaiki koordinasi permainan dan memaksimalkan peluang.

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs Persiku Kudus Melihat performa kedua tim dalam lima pertandingan terakhir, PSGC sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Faktor kandang dan hasil positif pada pertemuan pertama menjadi modal penting bagi Laskar Singacala.

Persiku diperkirakan akan berusaha bermain lebih hati-hati demi menghentikan tren kekalahan. Namun, PSGC memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan.

Dengan kondisi tersebut, tuan rumah berpeluang mengamankan kemenangan tipis atas Macan Muria.

Prediksi Susunan Pemain PSGC vs Persiku PSGC CIAMIS (4-3-3):

Yofandani; Alvin Daffa, Faris Abdul Hafizh, Minhyeok Kim, Fardan Harahap; Zikri Ferdiansyah, Achmad Baasith, Johan Bonilla; Aldi Imron, Ezequiel N'Douassel, Bagus Cahaya.

PERSIKU KUDUS (3-3-4):