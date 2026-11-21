JawaPos.com – Andai Persik Kediri bisa bermain di kandang sendiri, Stadion Brawijaya, laga sore nanti melawan PSIM bisa menjadi momentum bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026-2027.

Sayangnya, tidak keluarnya izin keamanan membuat Macan Putih harus menjadi tim musafir. Mereka kembali berkandang di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, untuk menjamu PSIM. Ironisnya, meski berstatus sebagai tim musafir, Macan Putih juga tidak bisa mendapatkan dukungan suporternya karena laga berlangsung tanpa penonton.

"Kami sedih tidak bisa bermain dengan suporter sendiri," kata pelatih Persik, Marcos Reina Torres. Dia harus kembali beradaptasi dengan stadion yang tidak biasa menjadi kandang Persik.

"Tidak sama seperti ketika bermain di Brawijaya. Namun, kami tetap melakukan yang terbaik," tambahnya.

Marcos menjelaskan bahwa persiapan menghadapi PSIM berjalan sangat baik. Jeda FIFA Matchday telah dimanfaatkannya sebagai ajang evaluasi. Tiga kekalahan beruntun yang dialami Persik juga dijadikan pelajaran.

"Saya melihat pemain sudah siap dan memiliki suasana hati yang sangat baik," ujarnya.

Meski berstatus sebagai tim musafir, pelatih asal Spanyol itu tidak ragu mematok target tiga poin. Dia ingin Persik naik ke papan tengah klasemen sementara dan tidak terus berada di papan bawah.

Sementara itu, pelatih PSIM, Risto Vidakovic, menuturkan bahwa bermain di tempat netral sore nanti menjadi sebuah keuntungan bagi timnya. Tanpa kehadiran suporter, dia menilai Persik tentu kehilangan sebagian kekuatannya sebagai tuan rumah.

"Namun, sebenarnya tidak peduli di mana pun kami bermain, kami tetap harus bertarung. Ini pertandingan penting," tegasnya.

Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri (4-3-3)

52 – Andhika Ramadhani (pg)

68 – Daffa Salman

84 – Junheong Park

5 – Marcelo

14 – Althaf Indie

4 – Imanol Garcia

5 – Jon Toral

20 – Eduardo Barbosa

8 – Zanadin Fariz

9 – Sergio Castel

7 – Ernesto Gomez

Pelatih: Marcos Reina

PSIM Yogyakarta (4-3-3)

19 – Cahya Supriadi (pg)

15 – Raka Cahy ana

2 – Van der Avert

5 – Franco Ramos (k)

3 – Yusaku Yamadera

10 – Ze Valente

13 – Adrian Purzycki

23 – Ghulam Fatkur

11 – Ezequiel Vidal

20 – Adrian Dalmau

6 – M. Iqbal

Pelatih: Risto Vidakovic