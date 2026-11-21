Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri vs PSIM: Tim Musafir Sedih Tanpa Suporter
Persik Kediri menjamu PSIM di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Marcos Reina tetap membidik tiga poin meski tanpa dukungan suporter. (Persik)
JawaPos.com – Andai Persik Kediri bisa bermain di kandang sendiri, Stadion Brawijaya, laga sore nanti melawan PSIM bisa menjadi momentum bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026-2027.
Sayangnya, tidak keluarnya izin keamanan membuat Macan Putih harus menjadi tim musafir. Mereka kembali berkandang di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, untuk menjamu PSIM. Ironisnya, meski berstatus sebagai tim musafir, Macan Putih juga tidak bisa mendapatkan dukungan suporternya karena laga berlangsung tanpa penonton.
"Kami sedih tidak bisa bermain dengan suporter sendiri," kata pelatih Persik, Marcos Reina Torres. Dia harus kembali beradaptasi dengan stadion yang tidak biasa menjadi kandang Persik.
"Tidak sama seperti ketika bermain di Brawijaya. Namun, kami tetap melakukan yang terbaik," tambahnya.
Marcos menjelaskan bahwa persiapan menghadapi PSIM berjalan sangat baik. Jeda FIFA Matchday telah dimanfaatkannya sebagai ajang evaluasi. Tiga kekalahan beruntun yang dialami Persik juga dijadikan pelajaran.
"Saya melihat pemain sudah siap dan memiliki suasana hati yang sangat baik," ujarnya.
Meski berstatus sebagai tim musafir, pelatih asal Spanyol itu tidak ragu mematok target tiga poin. Dia ingin Persik naik ke papan tengah klasemen sementara dan tidak terus berada di papan bawah.
Sementara itu, pelatih PSIM, Risto Vidakovic, menuturkan bahwa bermain di tempat netral sore nanti menjadi sebuah keuntungan bagi timnya. Tanpa kehadiran suporter, dia menilai Persik tentu kehilangan sebagian kekuatannya sebagai tuan rumah.
"Namun, sebenarnya tidak peduli di mana pun kami bermain, kami tetap harus bertarung. Ini pertandingan penting," tegasnya.
Prediksi Susunan Pemain
Persik Kediri (4-3-3)
52 – Andhika Ramadhani (pg)
68 – Daffa Salman
84 – Junheong Park
5 – Marcelo
14 – Althaf Indie
4 – Imanol Garcia
5 – Jon Toral
20 – Eduardo Barbosa
8 – Zanadin Fariz
9 – Sergio Castel
7 – Ernesto Gomez
Pelatih: Marcos Reina
PSIM Yogyakarta (4-3-3)
19 – Cahya Supriadi (pg)
15 – Raka Cahy ana
2 – Van der Avert
5 – Franco Ramos (k)
3 – Yusaku Yamadera
10 – Ze Valente
13 – Adrian Purzycki
23 – Ghulam Fatkur
11 – Ezequiel Vidal
20 – Adrian Dalmau
6 – M. Iqbal
Pelatih: Risto Vidakovic
Stadion: Gelora Joko Samudro, Gresik
Live: Vidio.com pukul 15.30 WIB
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