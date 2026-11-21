JawaPos.com - Deltras FC akan menghadapi Persela Lamongan dalam lanjutan pekan ke-10 Grup B Championship 2026/2027. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Deltras untuk mengakhiri catatan kurang memuaskan sekaligus membalas kekalahan dari Persela di hadapan pendukung sendiri. The Lobster memiliki pekerjaan rumah setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Persela Lamongan juga datang dengan kepentingan besar. Laskar Joko Tingkir membutuhkan tambahan poin untuk menjaga persaingan di papan atas Grup B dan mempertahankan peluang melaju ke babak delapan besar.

Deltras Incar Kebangkitan di Kandang Bermain di kandang sendiri menjadi salah satu keuntungan bagi Deltras. Apalagi, tim asuhan Leonard Tupamahu memiliki motivasi tambahan setelah dua kali menelan kekalahan dengan skor 1-2 saat menjamu Persela di Gelora Delta.

Persiapan Deltras menghadapi pertandingan ini terbilang cukup baik. Setelah menyelesaikan putaran pertama, para pemain mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari sebelum kembali menjalani latihan.

Leonard Tupamahu memanfaatkan masa persiapan tersebut untuk meningkatkan intensitas latihan. Pembenahan terutama diarahkan pada organisasi pertahanan, baik secara individu maupun kolektif.

Hal ini tidak lepas dari hasil kurang memuaskan yang diperoleh Deltras pada pertandingan sebelumnya. Mereka harus mengakui keunggulan Persipura Jayapura dengan skor 1-2 pada 7 November 2026.

Hasil tersebut membuat Deltras memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan. Dalam periode itu, mereka mencatatkan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Persela Juga Punya Pekerjaan Rumah Di sisi lain, Persela juga memiliki sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Tim asuhan Bima Sakti belum sepenuhnya konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.

Persela bahkan menelan kekalahan telak 1-4 ketika bertandang ke markas Kendal Tornado FC pada pertandingan terakhir putaran pertama, 8 November 2026.

Sebelumnya, Persela sempat meraih kemenangan 3-1 atas Persipura Jayapura. Namun, hasil imbang 2-2 melawan De Red FC dan kekalahan 0-1 dari RANS Nusantara menunjukkan masih ada persoalan dalam permainan mereka.

Bima Sakti memberikan perhatian khusus terhadap konsentrasi pemain pada menit-menit akhir pertandingan. Selain itu, antisipasi menghadapi situasi bola mati juga menjadi bagian dari evaluasi sebelum menghadapi Deltras.

Rekor Pertemuan Persela Sedikit Lebih Unggul Jika melihat catatan lima pertemuan terakhir, Persela memang sedikit lebih unggul. Laskar Joko Tingkir mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 11 Oktober 2026. Saat itu, Persela dan Deltras harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1.

Catatan tersebut menunjukkan Persela memiliki modal tersendiri. Namun, Deltras tentu berharap keuntungan bermain di Gelora Delta bisa membantu mereka mengubah hasil pertemuan kali ini.

Prediksi Susunan Pemain Deltras vs Persela Deltras diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Samuel Reimas sebagai penjaga gawang. Sementara itu, lini depan berpeluang diisi Wigi Pratama, Nathan Ari Pramana, dan Mohcine Hassan Nader.

Persela juga diprediksi menggunakan formasi 4-3-3. Rafli Mahreza kemungkinan mengawal gawang dengan dukungan Hendro Siswanto dan Muhammad Hambali Tolib di lini tengah. Sementara Dendy Sulistyawan diperkirakan menjadi salah satu andalan di sektor depan.

Prediksi Skor Deltras vs Persela Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Deltras memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Persela sedikit lebih baik dalam catatan pertemuan.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Namun, persoalan konsistensi dan penyelesaian akhir bisa menjadi faktor penentu hasil pertandingan.

Deltras berpeluang memanfaatkan dukungan suporter untuk mengakhiri tren negatif. Meski demikian, Persela tetap memiliki kemampuan memberikan perlawanan.