JawaPos.com – Persela Lamongan selalu menjadi momok bagi Deltras FC. Dalam tiga pertemuan terakhir, The Lobster tidak pernah menang atas Laskar Joko Tingkir.

Mereka menelan dua kekalahan dan satu hasil imbang. Karena itu, The Lobster ingin menyudahi hegemoni Persela ketika kedua tim bertemu di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, malam nanti (kick-off pukul 19.00 WIB).

"Saya selalu bilang kepada pemain, tim ini harus membuat sejarah. Kalau bisa menang, ya kami harus menang. Kalau bisa mencatatkan win streak atau kemenangan beruntun, ya harus kami pertahankan," kata pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu.

Peluang untuk menang cukup terbuka. Sebab, Persela datang dengan modal buruk. Mereka baru saja dihajar 4-1 oleh Kendal Tornado FC (8/11). Meski begitu, Leonard enggan meremehkan tim tamu.

"Karena kami tahu mereka punya pemain berkualitas. Ada Dendy Sulistyawan yang cukup bagus. Belum lagi ada pemain asing mereka yang bisa melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Itu harus kami antisipasi," beber Leonard.

Sempatkan Nonton Bareng Duel kedua tim dipastikan bakal berjalan panas. Untuk menciptakan suasana yang rileks dalam tim, skuad The Lobster menggelar acara nonton bareng film Piye to Kiht tepat sebelum laga.

Acara nonton bareng tersebut digelar di Ciplaz, Sidoarjo, Kamis (19/11) malam. "Momen ini digelar agar para pemain bisa rileks sebelum menghadapi laga berat melawan Persela," kata CEO Deltras FC, Amir Burhannudin.

Leonard yang turut hadir dalam acara itu mengaku cukup senang. "Acara seperti ini bakal meningkatkan chemistry antar pemain di lapangan. Jadi, harapannya para pemain lebih kompak ketika pertandingan," ujarnya.

Kejar Momentum Bangkit Bagi Persela, laga melawan The Lobster sangatlah penting. "Setelah kami kalah dalam laga sebelumnya, semua berharap agar para pemain bisa bangkit dan memberikan hal positif bagi Persela," tegas pelatih Persela, Bima Sakti.

Namun, dia meminta anak asuhnya tidak mengulangi kebiasaan buruk, yakni kebobolan pada menit-menit akhir. Sebab, pada putaran pertama, mereka sudah tiga kali kebobolan setelah menit ke-80.

"Kami harus lebih berkonsentrasi dan lebih fokus lagi pada menit-menit akhir. Sebab, dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, kami banyak kecolongan gol pada akhir laga," cetusnya.

Bima tidak ingin timnya kembali kecolongan. Sebab, hal itu bisa membuat Persela kehilangan banyak poin.

Prediksi Susunan Pemain DELTRAS FC (Formasi 4-3-3)

Pelatih: Leonard Tupamahu

116 – Raditya Yugie

14 – Jahanbakhsh Taher

13 – Muhammad Idris (c)

26 – Marchko Sandy

77 – Rian Lopes

28 – Gading Mahardian

22 – Ichsan Pratama

30 – Nathan Ari

11 – Wigi Pratama

20 – Aulia Rahman

21 – Haviza Muzaki

PERSELA LAMONGAN (Formasi 4-3-3)

Pelatih: Bima Sakti

22 – Dendy Sulistyawan (c)

9 – Jacinto Junior

64 – Achmad Zidan

80 – Risqi Putra

12 – Hendro Siswanto

10 – Caique Souza

57 – Rafiud Drjat

20 – Daniel Goncalves

56 – Ifan Nanda

18 – Indra Rianto

21 – Ravly Mahreza