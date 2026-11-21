Prediksi Susunan Pemain Deltras FC vs Persela: Kejar Momentum Bangkit
Deltras FC Bidik Kemenangan atas Persela, The Lobster Ingin Akhiri Hegemoni Laskar Joko Tingkir. (Dok. Deltras)
JawaPos.com – Persela Lamongan selalu menjadi momok bagi Deltras FC. Dalam tiga pertemuan terakhir, The Lobster tidak pernah menang atas Laskar Joko Tingkir.
Mereka menelan dua kekalahan dan satu hasil imbang. Karena itu, The Lobster ingin menyudahi hegemoni Persela ketika kedua tim bertemu di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, malam nanti (kick-off pukul 19.00 WIB).
"Saya selalu bilang kepada pemain, tim ini harus membuat sejarah. Kalau bisa menang, ya kami harus menang. Kalau bisa mencatatkan win streak atau kemenangan beruntun, ya harus kami pertahankan," kata pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu.
Peluang untuk menang cukup terbuka. Sebab, Persela datang dengan modal buruk. Mereka baru saja dihajar 4-1 oleh Kendal Tornado FC (8/11). Meski begitu, Leonard enggan meremehkan tim tamu.
"Karena kami tahu mereka punya pemain berkualitas. Ada Dendy Sulistyawan yang cukup bagus. Belum lagi ada pemain asing mereka yang bisa melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Itu harus kami antisipasi," beber Leonard.
Sempatkan Nonton Bareng
Duel kedua tim dipastikan bakal berjalan panas. Untuk menciptakan suasana yang rileks dalam tim, skuad The Lobster menggelar acara nonton bareng film Piye to Kiht tepat sebelum laga.
Acara nonton bareng tersebut digelar di Ciplaz, Sidoarjo, Kamis (19/11) malam. "Momen ini digelar agar para pemain bisa rileks sebelum menghadapi laga berat melawan Persela," kata CEO Deltras FC, Amir Burhannudin.
Leonard yang turut hadir dalam acara itu mengaku cukup senang. "Acara seperti ini bakal meningkatkan chemistry antar pemain di lapangan. Jadi, harapannya para pemain lebih kompak ketika pertandingan," ujarnya.
Kejar Momentum Bangkit
Bagi Persela, laga melawan The Lobster sangatlah penting. "Setelah kami kalah dalam laga sebelumnya, semua berharap agar para pemain bisa bangkit dan memberikan hal positif bagi Persela," tegas pelatih Persela, Bima Sakti.
Namun, dia meminta anak asuhnya tidak mengulangi kebiasaan buruk, yakni kebobolan pada menit-menit akhir. Sebab, pada putaran pertama, mereka sudah tiga kali kebobolan setelah menit ke-80.
"Kami harus lebih berkonsentrasi dan lebih fokus lagi pada menit-menit akhir. Sebab, dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, kami banyak kecolongan gol pada akhir laga," cetusnya.
Bima tidak ingin timnya kembali kecolongan. Sebab, hal itu bisa membuat Persela kehilangan banyak poin.
Prediksi Susunan Pemain
DELTRAS FC (Formasi 4-3-3)
Pelatih: Leonard Tupamahu
116 – Raditya Yugie
14 – Jahanbakhsh Taher
13 – Muhammad Idris (c)
26 – Marchko Sandy
77 – Rian Lopes
28 – Gading Mahardian
22 – Ichsan Pratama
30 – Nathan Ari
11 – Wigi Pratama
20 – Aulia Rahman
21 – Haviza Muzaki
PERSELA LAMONGAN (Formasi 4-3-3)
Pelatih: Bima Sakti
22 – Dendy Sulistyawan (c)
9 – Jacinto Junior
64 – Achmad Zidan
80 – Risqi Putra
12 – Hendro Siswanto
10 – Caique Souza
57 – Rafiud Drjat
20 – Daniel Goncalves
56 – Ifan Nanda
18 – Indra Rianto
21 – Ravly Mahreza
Venue: Stadion Gelora Delta, Sidoarjo
Kick-off: Pukul 19.00 WIB
Live: Vidio
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