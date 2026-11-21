JawaPos.com – Dalam beberapa pekan terakhir, situasi sepak bola di Surabaya menghangat. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.

Pertama, performa Persebaya Surabaya yang menurun. Disusul dengan tuntutan Bonek agar Bernardo Tavares out. Setelah itu, muncul pernyataan dari CEO Persebaya Azrul Ananda terkait suporter.

Belum sempat mereda, pihak panitia pelaksana (panpel) memutuskan menutup Tribun Utara Stadion Gelora Bung Tomo saat laga melawan Java United hari ini.

Tribun Kidul, Timur, dan Gate Johoner 21 akhirnya memilih mengosongkan tribun sebagai bentuk solidaritas.

Polemik tersebut dinilai hanya bisa diredam dengan satu cara, yakni prestasi.

"Yang bisa meredam kondisi seperti ini cuma satu: prestasi," kata Bonek senior, Priyanto, kepada Jawa Pos.

Bagi pria asli Suroboyo yang akrab disapa Cak Grandong itu, prestasi menjadi solusi terbaik.

"Dalam kondisi seperti ini, mau legenda sepak bola dunia pun yang memberikan pernyataan, tidak akan mengubah apa pun. Semua bisa diredam kalau ada prestasi," tegas Cak Grandong.

Terkait perselisihan antara manajemen dan suporter, dia menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, tidak ada pihak yang salah.

"Soal penutupan Tribun Utara? Pihak panpel punya alasan. Dan itu pun ada dasarnya," kata pria asli Jetis Kulon, Wonokromo, Surabaya, itu.

Lantas, bagaimana dengan tiga tribun lain yang ikut mengosongkan bangku penonton? Cak Grandong juga menganggap tindakan tersebut sebagai hak suporter.

"Di era industri sepak bola ini, Bonek bisa disebut sebagai suporter, penonton, atau konsumen. Jadi, kalau ada konsumen komplain, ya tidak masalah. Wong konsumen itu dilindungi undang-undang, kok," jelas Cak Grandong.

Karena itu, dia berharap semua pihak bisa saling menghargai keputusan satu sama lain.