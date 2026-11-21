JawaPos.com - PSPS Pekanbaru membawa modal positif saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh pada laga pembuka putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027 Grup A. Rekor pertemuan yang lebih baik menjadi salah satu modal Askar Bertuah untuk mencuri poin di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (21/11) pukul 20.30 WIB.

Dari lima pertemuan terakhir kedua tim, PSPS tercatat lebih unggul dengan mengoleksi tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan. Sementara itu, Persiraja hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima pertemuan tersebut.

Kemenangan terakhir Persiraja atas PSPS terjadi pada 31 Januari 2026. Saat itu, Laskar Rencong menundukkan Askar Bertuah dengan skor 4-2. Namun, dalam pertemuan terakhir pada 19 September 2026, PSPS berhasil membalas dengan kemenangan 2-1.

Akhyar Ilyas Kembali ke Banda Aceh Pertandingan ini memiliki nuansa tersendiri bagi Akhyar Ilyas. Pelatih PSPS tersebut pernah menangani Persiraja Banda Aceh sebelum bergabung dengan Askar Bertuah pada musim ini.

Akhyar bahkan mengaku seperti pulang kampung ketika kembali ke Banda Aceh. Namun, kali ini posisinya berbeda. Jika sebelumnya berada di kubu Persiraja, kini ia datang sebagai lawan yang harus berusaha membawa PSPS meraih kemenangan.

"Ya, biasanya saya ada di base kanan, sekarang saya berada di base kiri. Saya datang sebagai tim yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Namun, tentu saya tetap bersikap profesional," ungkap Akhyar dalam konferensi pers, Jumat (20/11) dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group).

Ia menegaskan, meski memiliki kedekatan dengan Persiraja, profesionalisme tetap menjadi prioritas. Akhyar ingin anak asuhnya tampil dengan kegigihan, disiplin, dan semangat tinggi untuk mendapatkan hasil terbaik.

"Bagi kami, setiap pertandingan penting. Apalagi, kami juga harus menjaga konsistensi dan persaingan di papan atas. Saya pikir pertandingan nanti akan berjalan menarik dan bisa dinikmati pendukung di Aceh," ujarnya.

Dari sisi persiapan, Akhyar memastikan seluruh pemain PSPS berada dalam kondisi fit. Setelah menjalani pertandingan terakhir menghadapi PSGC Ciamis, tim langsung kembali menjalani latihan rutin untuk mematangkan persiapan menghadapi Persiraja.

Waktu persiapan yang relatif panjang dimanfaatkan tim pelatih untuk membenahi sejumlah aspek permainan sekaligus menjaga kondisi fisik pemain agar tetap optimal.

"Ada waktu yang cukup panjang bagi kami untuk bersiap. Latihan rutin yang terus dilakukan. Dan sejauh ini pemain dalam kondisi fit seluruhnya," jelasnya.

Persiraja dan PSPS Punya Modal Seimbang Di sisi lain, Persiraja juga datang dengan modal yang cukup baik. Dalam lima pertandingan terakhir, tuan rumah mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Catatan tersebut sama dengan pencapaian PSPS dalam lima laga terakhirnya.

Karena itu, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Persiraja memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan PSPS mempunyai modal rekor pertemuan yang lebih baik.

Bagi Askar Bertuah, laga ini bukan sekadar membuka putaran kedua kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menjaga posisi dalam persaingan papan atas sekaligus membuktikan konsistensi permainan di tengah ketatnya persaingan Grup A.

Prediksi Skor Persiraja vs PSPS PSPS memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dan datang dengan kondisi pemain yang disebut dalam keadaan fit. Namun, Persiraja tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter di Stadion H. Dimurthala untuk mengawali putaran kedua dengan hasil positif.

Rekor lima pertandingan terakhir kedua tim juga menunjukkan kekuatan yang relatif seimbang. Situasi tersebut membuat laga berpotensi berjalan ketat dengan peluang bagi kedua kesebelasan untuk mencetak gol.

PSPS berpeluang membawa pulang poin, tetapi keuntungan bermain di kandang membuat Persiraja tetap memiliki kesempatan untuk mengimbangi permainan tamunya.

Prediksi skor: Persiraja Banda Aceh 1-1 PSPS Pekanbaru.

Prediksi Susunan Pemain PSPS PEKANBARU (4-3-3): Dicki Agung Setiawan; Alfin Tuasalamony, Henrique Motta, Pramudya Trenady, Rendika Rama; Reza Kusuma, Matheus Farinha, Misbakus Solikin; Asir Aziz, Antonio Gamaroni, Dimas Wicaksono.

PERSIRAJA BANDA ACEH (5-3-2): Andriyas Francisco; Said Kaysa, Daniel Alemao, Aditya Angga Saputra, Rangga Bolang, Muharir; Jayus Hariono, Martin Chavez, Azyah Madilesa; Pitian Husni, Ilham Udin Armaiyn.