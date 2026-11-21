JawaPos.com - PSIS Semarang akan mengawali putaran kedua Championship 2026/2027 dengan menghadapi Semen Padang FC. Bermain di Stadion Jatidiri, Sabtu (21/11), Mahesa Jenar memiliki kesempatan mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Namun, PSIS tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Semen Padang merupakan lawan yang memiliki catatan pertemuan cukup berimbang dengan tim asal Kota Semarang tersebut.

Dalam lima pertemuan terakhir sejak 2019, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi dua kemenangan. Sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa persaingan PSIS dan Semen Padang selama beberapa musim terakhir berlangsung ketat. Bermain di kandang sendiri memang menjadi keuntungan bagi Mahesa Jenar, tetapi mereka tetap harus mewaspadai perlawanan tim tamu.

Rekor Pertemuan PSIS dan Semen Padang Berimbang Pada pertemuan pertama musim ini, PSIS dan Semen Padang bermain imbang 1-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada 20 September 2026.

Saat itu, PSIS sempat tertinggal sebelum akhirnya menyamakan kedudukan melalui gol Hari Nur Yulianto pada menit ke-89. Gol tersebut membuat Mahesa Jenar terhindar dari kekalahan.

Semen Padang juga pernah memberikan hasil kurang menyenangkan bagi PSIS. Pada 17 April 2025, Kabau Sirah berhasil mengalahkan Mahesa Jenar dengan skor 3-2 ketika bermain di Stadion H. Agus Salim, Padang.

Sebaliknya, PSIS pernah mencatatkan kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Semen Padang di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, pada 1 Desember 2024.

Hasil beberapa pertemuan tersebut menjadi gambaran bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Karena itu, pertandingan di Stadion Jatidiri diperkirakan kembali menghadirkan persaingan sengit.

PSIS Bermodal Kemenangan Telak atas Sumsel United PSIS sendiri datang dengan kepercayaan diri setelah menutup putaran pertama dengan kemenangan meyakinkan atas Sumsel United. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-1.

Hasil positif itu menjadi modal penting bagi Mahesa Jenar untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Selain menambah kepercayaan diri pemain, kemenangan tersebut juga membuka peluang bagi PSIS untuk menjaga momentum positif memasuki putaran kedua.

Meski demikian, kemenangan besar atas Sumsel United tidak bisa menjadi alasan bagi PSIS untuk mengendurkan kewaspadaan. Semen Padang memiliki potensi memberikan tekanan, terutama jika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Lini pertahanan PSIS harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Kesalahan dalam mengantisipasi serangan lawan bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Kabau Sirah.

Di sisi lain, efektivitas penyelesaian akhir juga akan menjadi faktor penting. PSIS perlu memaksimalkan peluang yang didapat agar tidak kesulitan ketika menghadapi pertahanan tim tamu.

Dukungan suporter di Stadion Jatidiri diharapkan mampu menambah motivasi para pemain. Atmosfer kandang bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Mahesa Jenar untuk tampil lebih percaya diri.

Prediksi Skor PSIS Semarang vs Semen Padang Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi PSIS untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.

Dengan modal kemenangan 4-1 pada laga terakhir dan dukungan publik sendiri, PSIS memiliki peluang untuk mengawali putaran kedua dengan hasil positif. Namun, rekor pertemuan yang berimbang menunjukkan bahwa Semen Padang tetap menjadi lawan yang tidak boleh diremehkan.