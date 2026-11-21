JawaPos.com – Bhayangkara FC akan menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (21/11).

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi dan mengakhiri hasil kurang maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir.

Bhayangkara FC memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk The Guardians tersebut mempunyai catatan performa yang relatif lebih baik dibandingkan calon lawannya.

Namun, kemenangan tentu tidak akan datang dengan mudah. Bhayangkara FC masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam hal konsistensi permainan dan efektivitas penyelesaian akhir.

Pada pertandingan sebelumnya, tim asuhan Mario Gomez hanya mampu bermain imbang 1-1 ketika menghadapi PSS Sleman. Hasil tersebut memperpanjang catatan Bhayangkara FC yang belum terlalu meyakinkan dalam enam pertandingan terakhir.

Dari enam laga tersebut, Bhayangkara FC hanya meraih satu kemenangan, empat hasil imbang, dan satu kekalahan. Catatan itu menunjukkan bahwa mereka cukup mampu menghindari kekalahan, tetapi masih kesulitan mengubah hasil imbang menjadi kemenangan.

Dari sisi produktivitas, Bhayangkara FC berhasil mencetak tujuh gol dalam enam pertandingan terakhir. Sementara itu, lini pertahanan mereka sudah kebobolan delapan gol.

Artinya, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki Mario Gomez sebelum menghadapi Persijap Jepara. Terlebih, tim tamu tetap mempunyai potensi memberikan ancaman apabila mendapatkan ruang untuk membangun serangan.

Meski demikian, kondisi Persijap Jepara juga sedang tidak ideal. Laskar Kalinyamat datang ke Bandar Lampung dengan membawa catatan enam pertandingan tanpa kemenangan.

Dalam periode tersebut, Persijap Jepara mencatatkan dua hasil imbang dan empat kekalahan. Hasil ini tentu menjadi perhatian bagi tim pelatih, mengingat mereka membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki performa pada kompetisi musim ini.

Kekalahan dari Garudayaksa FC pada pertandingan sebelumnya semakin menambah tekanan bagi Persijap. Gol Brian Rubio pada menit ke-90 membuat Laskar Kalinyamat harus pulang tanpa membawa poin.

Selain hasil pertandingan, persoalan produktivitas gol juga menjadi tantangan tersendiri. Persijap Jepara hanya mampu mencetak empat gol dalam enam pertandingan terakhir. Rata-rata gol mereka bahkan belum mencapai satu gol dalam setiap pertandingan.

Situasi semakin sulit karena pertahanan Persijap juga belum menunjukkan performa yang solid. Sebanyak 13 gol telah bersarang ke gawang mereka dalam enam pertandingan terakhir.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Persijap masih harus membenahi keseimbangan permainan. Lini belakang perlu lebih disiplin, sementara barisan depan dituntut memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan.

Menghadapi Bhayangkara FC, Persijap tidak bisa hanya mengandalkan pertahanan. Mereka juga membutuhkan keberanian untuk membangun serangan agar tidak terus berada di bawah tekanan tuan rumah.

Meski sedang dalam situasi sulit, Persijap Jepara sebenarnya mempunyai modal tersendiri. Mereka pernah mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1 pada pertemuan terakhir kedua tim, tepatnya dalam pertandingan pekan ke-27 Super League, 11 April 2026.

Kemenangan tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi Laskar Kalinyamat. Setidaknya, mereka memiliki pengalaman mengatasi permainan Bhayangkara FC dan mengetahui bahwa tuan rumah bukan lawan yang mustahil dikalahkan.

Di sisi lain, hasil pertemuan terakhir itu juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi Bhayangkara FC. Bermain di kandang sendiri, The Guardians tentu ingin membalas kekalahan sekaligus kembali merasakan kemenangan setelah beberapa kali kehilangan poin.

Jika melihat perbandingan performa enam pertandingan terakhir, Bhayangkara FC memang lebih diunggulkan. Produktivitas gol mereka lebih baik, sedangkan jumlah kebobolan Persijap menunjukkan persoalan serius di sektor pertahanan.

Keuntungan bermain di Bandar Lampung juga bisa menjadi faktor yang membantu Bhayangkara FC mengendalikan jalannya pertandingan. Mario Gomez diperkirakan akan meminta anak asuhnya tampil agresif sejak awal untuk memanfaatkan kelemahan lini belakang lawan.

Persijap tetap berpeluang memberikan perlawanan apabila mampu menjaga kedisiplinan dan memaksimalkan serangan balik. Namun, mereka harus mengurangi kesalahan sendiri jika tidak ingin kembali kehilangan poin.

Melihat kondisi kedua tim, Bhayangkara FC memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Tuan rumah diprediksi mampu memanfaatkan masalah pertahanan Persijap sekaligus mengakhiri rangkaian hasil imbang.