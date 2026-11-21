JawaPos.com - RANS Nusantara FC akan menghadapi Persipura Jayapura dalam lanjutan pekan ke-10 Championship 2026/2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (21/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup B. RANS Nusantara saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 16 poin dan berambisi menjaga posisinya di papan atas.

Sementara itu, Persipura masih berada di urutan keenam dengan 13 poin. Kemenangan menjadi target penting bagi tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut agar bisa mendekati persaingan di papan atas.

Pertandingan ini juga memiliki arti tersendiri bagi Persipura. Mereka datang dengan misi membalas kekalahan 1-3 dari RANS Nusantara pada pertemuan pertama musim ini, 9 Oktober 2026.

RANS Belum Terkalahkan dalam Lima Laga Terakhir Upaya Persipura membawa pulang poin dipastikan tidak mudah. RANS Nusantara sedang berada dalam tren cukup positif setelah melewati lima pertandingan terakhir tanpa kekalahan.

Tim asuhan Kas Hartadi itu mencatatkan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi RANS dalam menjaga performa, meski masih perlu meningkatkan kemampuan mengubah hasil imbang menjadi kemenangan.

Dalam lima pertandingan tersebut, RANS mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan empat kali. Statistik ini memperlihatkan keseimbangan permainan mereka, terutama dalam menjaga lini pertahanan.

Persipura Punya Lini Depan Produktif Di sisi lain, Persipura juga memiliki modal yang patut diperhitungkan. Dari lima pertandingan terakhir, tim asal Jayapura itu berhasil meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan.

Kemenangan 2-1 atas Deltras FC pada 7 November lalu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Persipura setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Persela Lamongan.

Produktivitas lini depan Persipura juga cukup menjanjikan. Mereka mampu mencetak 15 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Namun, lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah. Persipura sudah kebobolan sembilan gol dalam periode yang sama. Catatan tersebut bisa menjadi celah yang berusaha dimanfaatkan RANS.

Persipura Unggul dalam Produktivitas Gol Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Persipura sebenarnya memiliki keunggulan dalam urusan produktivitas gol. Dari lima pertemuan terakhir, kedua tim sama-sama meraih dua kemenangan dan satu pertandingan berakhir imbang.

Persipura mengoleksi 14 gol, sedangkan RANS mencetak lima gol. Keunggulan tersebut tidak lepas dari kemenangan besar Mutiara Hitam dengan skor 8-0 pada Februari 2025 dan 4-0 pada November 2024.

Meski demikian, hasil pertemuan terakhir musim ini menjadi bukti bahwa RANS mampu memberikan perlawanan. Kemenangan 3-1 atas Persipura pada Oktober lalu bisa menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Prediksi Skor RANS Nusantara vs Persipura Melihat performa kedua tim, pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. RANS memiliki keuntungan dari konsistensi permainan, sedangkan Persipura datang dengan lini depan yang cukup produktif.