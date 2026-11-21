JawaPos.com - Sebanyak 16 tim negara resmi lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027 yang akan berlangsung di Uzbekistan pada 12-29 Mei 2027. Dari 16 tim yang tampil di ajang tersebut, hanya ada dua negara ASEAN yakni Indonesia dan Vietnam.

Kepastian tersebut didapat setelah babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 rampung pada Jumat (20/11/2026). Dengan selesainya kualifikasi, seluruh peserta putaran final kini sudah lengkap.

Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 terbagi ke dalam tujuh grup. Juara dari setiap grup berhak lolos otomatis ke putaran final. Ketujuh tim negara yang keluar sebagai juara grup adalah Timnas Indonesia U-17, Irak, Suriah, Iran, India, Yaman, dan Lebanon.

Timnas Indonesia U-17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos lewat jalur kualifikasi. Skuad Garuda Muda tampil perkasa di Grup A dengan mengemas 10 poin dari tiga kemenangan dan satu kemenangan.

Vietnam menjadi wakil ASEAN lainnya karena tampil di Piala Dunia U-17 2026. Dengan begitu, total hanya dua tim ASEAN yang akan berlaga di Piala Asia U-17 2027, yakni Indonesia dan Vietnam.

Menariknya, sejumlah negara yang selama ini punya sejarah di turnamen Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia, gagal lolos ke Piala Asia U-17 tahun depan. Absennya ketiga negara tersebut membuat kekuatan Asia Tenggara di Uzbekistan hanya diwakili dua tim.

Sementara itu, sembilan tim yang akan tampil di Piala Asia U-17 2027 berasal dari negara Asia yang saat ini tampil di Piala Dunia U-17 2027. Berstatus sebagai tuan rumah, Uzbekistan juga dinyatakan lolos langsung ke putaran final.

Selain Uzbekistan, ada delapan tim Asia yang saat ini bermain di Piala Dunia U-17 2026 di Qatar. Delapan tim tersebut adalah Australia, Arab Saudi, Tajikistan, Jepang, Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan, dan Qatar.

Dengan demikian, komposisi 16 tim terdiri atas satu tuan rumah, delapan wakil Piala Dunia U-17 2026, dan tujuh juara grup kualifikasi. Berikut daftar lengkap tim yang lolos ke Piala Asia U-17 2027: