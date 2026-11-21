JawaPos.com - Persija Jakarta berpeluang membawa pulang tiga poin saat bertandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Macan Kemayoran memiliki modal lebih meyakinkan, sementara tuan rumah dipastikan kehilangan dua pemain penting.

PSM Makassar dijadwalkan menjamu Persija di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat skuad asuhan Shin Tae-yong tetap memimpin klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari sembilan pertandingan.

Sebaliknya, PSM masih berusaha memperbaiki posisi. Juku Eja mengumpulkan 10 poin dan menempati peringkat ke-12. Mereka juga belum mendapatkan hasil maksimal dalam tiga pertandingan terakhir.

PSM Pincang Kehilangan Stefan Jevtoski dan Mufli Hidayat Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSM untuk kembali ke jalur kemenangan. Namun, tuan rumah tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik karena harus kehilangan Stefan Jevtoski dan Mufli Hidayat akibat hukuman kartu.

Absennya Jevtoski menjadi perhatian tersendiri bagi PSM. Gelandang asal Makedonia Utara tersebut merupakan pencetak gol terbanyak sementara tim dengan torehan tiga gol.

Kehilangan Jevtoski berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama ketika PSM membangun serangan dari lini tengah.

Pelatih Darije Kalezic diperkirakan memberikan kesempatan kepada Ananda Raehan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Jevtoski. Selain melakukan penyesuaian komposisi pemain, PSM membutuhkan kedisiplinan dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Persija Waspadai Tantangan di Parepare Di kubu lawan, Persija memiliki sejumlah keuntungan dari segi kualitas skuad dan posisi klasemen. Meski demikian, perjalanan menuju Parepare menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Rombongan Macan Kemayoran harus menempuh perjalanan udara menuju Makassar sebelum melanjutkan perjalanan darat sekitar tiga jam ke Parepare. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebugaran pemain menjelang pertandingan.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, tetap optimistis anak asuhnya mampu menghadapi tantangan tersebut. Dia juga mengingatkan para pemain agar tidak menganggap remeh kekuatan PSM, terutama ketika bermain di kandang sendiri.

Rekor pertemuan di Parepare juga menjadi perhatian Persija. Dalam dua lawatan terakhir, Macan Kemayoran belum berhasil meraih kemenangan di markas Juku Eja.

Catatan tersebut bisa menjadi motivasi tambahan bagi PSM untuk kembali menyulitkan tim ibu kota. Namun, Persija tentu berambisi mengakhiri tren negatif tersebut.

Prediksi Susunan Pemain PSM Makassar vs Persija Persija diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang. Lini belakang kemungkinan diisi Radovan Pankov, Rizky Ridho, dan Denis Kolinger.

Sementara itu, Kerim Memija, Fabio Calonego, Stjepan Loncar, serta Dony Tri Pamungkas diproyeksikan mengisi sektor tengah. Di lini depan, Kwon Chang-hoon dan Rayhan Hannan akan mendukung Alexander Jeremejeff sebagai ujung tombak.

PSM diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Muhammad Ardiansyah di bawah mistar. Kodai Tanaka berpeluang menjadi andalan di lini depan dengan dukungan Luka Bulatovic, Achmat Farul Aditia, dan Rizky Eka Pratama.

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persija Jakarta Persija memang lebih diunggulkan jika melihat posisi klasemen dan kedalaman skuad. Absennya Jevtoski juga bisa menjadi keuntungan bagi Macan Kemayoran untuk menguasai sektor tengah.

Namun, PSM memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri serta motivasi untuk mengakhiri catatan hasil kurang maksimal. Dukungan suporter di Parepare bisa menjadi tambahan energi bagi Juku Eja.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Persija berpeluang menguasai permainan, sedangkan PSM bisa mengandalkan dukungan suporter dan serangan balik untuk memberikan tekanan.