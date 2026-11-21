JawaPos.com - Persik Kediri menghadapi ujian berat saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Macan Putih sedang berada dalam tren negatif setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11/2026) pukul 15.30 WIB. Persik harus menjalani laga di luar Kediri setelah Stadion Brawijaya tidak mendapatkan izin keamanan untuk menggelar pertandingan.

Situasi itu membuat Persik kehilangan keuntungan bermain di kandang sendiri. Apalagi, pertandingan kontra PSIM juga digelar tanpa kehadiran penonton sehingga dukungan langsung Persikmania tidak bisa didapatkan.

Persik datang dengan modal kurang meyakinkan. Dalam tiga pertandingan terakhir, skuad asuhan Marcos Reina kalah 0-3 dari Bali United, kemudian dibantai Persita Tangerang dengan skor 1-5. Kekalahan terbaru terjadi saat mereka takluk 1-2 dari Persija Jakarta.

Rentetan hasil tersebut membuat Marcos Reina menghadapi tekanan untuk segera membawa timnya kembali ke jalur kemenangan. Persik membutuhkan hasil positif demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Persik Kehilangan Park Jun-heong, PSIM Incar Poin Persik dipastikan tidak bisa memainkan Park Jun-heong yang harus absen akibat kartu merah pada pertandingan sebelumnya.

Namun, Macan Putih mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo. Keduanya sudah bisa kembali bermain setelah menyelesaikan hukuman akibat akumulasi kartu.

Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Persik. Sektor belakang memang menjadi salah satu pekerjaan rumah setelah mereka kebobolan banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta juga datang dengan misi bangkit. Laskar Mataram sebelumnya kalah 1-2 dari Dewa United.

Pelatih PSIM, Risto Vidakovic, memiliki waktu selama jeda internasional November untuk membenahi sejumlah kekurangan tim. Perbaikan organisasi permainan dan kedisiplinan taktik menjadi perhatian sebelum kembali menjalani kompetisi.

Menghadapi Persik yang sedang tertekan, PSIM berpeluang memanfaatkan situasi tersebut. Terlebih, tuan rumah harus bermain di luar Kediri tanpa dukungan langsung suporter.

Meski demikian, PSIM tetap perlu mewaspadai motivasi kebangkitan Macan Putih. Persik tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah melewati tiga pertandingan dengan kekalahan.

Perkiraan Susunan Pemain Persik Kediri vs PSIM Persik Kediri diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Andhika Ramadhani sebagai penjaga gawang. Lini pertahanan kemungkinan diisi Kiko Carneiro, Daffa Salman, Marcelo Djalo, dan Rendy Sanjaya.

Sementara itu, Jon Toral, Imanol Garcia, serta Eduardo Barbosa berpeluang mengisi lini tengah. Untuk sektor depan, Persik dapat mengandalkan Zanadin Fariz, Ernesto Gomez, dan Jose Enrique.

PSIM Yogyakarta juga diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3. Cahya Supriadi kemungkinan mengawal gawang dengan dukungan Yusaku Yamadera, Van der Avert, Ramos Mingo, dan Raka Cahyana di lini pertahanan.

Ze Valente, Adrian Purzycki, dan Ezequiel Vidal berpeluang mengisi lini tengah. Adapun M. Iqbal, Adrian Dalmau, serta Riyatno Abiyoso diprediksi menjadi andalan di lini serang.

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Persik memiliki keuntungan dari kembalinya sejumlah pemain, tetapi tekanan akibat tiga kekalahan beruntun bisa menjadi tantangan tersendiri.

Sementara itu, PSIM mempunyai kesempatan mencuri poin apabila mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah.

Laskar Mataram juga berpotensi tampil lebih percaya diri setelah mendapatkan waktu untuk melakukan pembenahan selama jeda internasional.

Beberapa model prediksi masih mengunggulkan Persik Kediri. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi kedua tim, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup terbuka.

Persik diperkirakan mampu memberikan perlawanan, tetapi PSIM berpeluang membawa pulang satu poin dari Gresik.