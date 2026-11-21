JawaPos.com - Persebaya Surabaya berpeluang kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Java United FC dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Green Force akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (21/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Tuan rumah membutuhkan hasil positif setelah gagal menang dalam dua pertandingan terakhir. Kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta pada laga sebelumnya menjadi pekerjaan rumah bagi skuad asuhan Bernardo Tavares.

Namun, upaya Persebaya untuk mengamankan tiga poin tidak akan mudah. Java United justru datang dengan modal lebih meyakinkan setelah melewati enam pertandingan terakhir tanpa kekalahan.

Dari enam laga tersebut, Laskar Kepodang Emas mencatatkan empat kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan itu menjadi bekal penting bagi tim asuhan Fabio Lefundes untuk menghadapi tekanan di kandang Persebaya.

Java United juga memiliki sejumlah pemain yang patut diwaspadai. Ciro Alves dan Gustavo Almeida berpotensi menjadi ancaman bagi lini pertahanan tuan rumah melalui kemampuan menciptakan peluang dan menyelesaikan serangan.

Persebaya Punya Keuntungan Bermain di GBT Persebaya masih berusaha menemukan konsistensi permainan. Kekalahan dari Persija menjadi pukulan tersendiri, terlebih gol penentu kemenangan lawan tercipta pada menit ke-89.

Kondisi pemain juga menjadi perhatian Bernardo Tavares. Beberapa penggawa Persebaya masih menjalani pemulihan cedera sehingga pelatih harus mempertimbangkan komposisi terbaik sebelum menentukan susunan pemain.

Meski begitu, Green Force memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Dukungan Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo diharapkan bisa meningkatkan motivasi pemain untuk kembali meraih kemenangan.

Dari catatan pertemuan, Persebaya juga memiliki modal cukup baik. Berdasarkan statistik I.League, Green Force memenangi dua dari empat pertemuan terakhir melawan Java United.

Sementara itu, Java United hanya meraih satu kemenangan. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, rekor pertemuan tersebut belum tentu menentukan hasil pertandingan kali ini. Java United sedang berada dalam tren positif dan berpotensi memberikan perlawanan serius kepada tuan rumah.

Prediksi Skor Persebaya vs Java United Dari sisi peluang, Persebaya masih lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Data OddStorm menempatkan kemenangan tuan rumah pada odds 1,71. Sementara hasil imbang berada di angka 4,20 dan kemenangan Java United mencapai 5,00.

Meski demikian, catatan enam pertandingan tanpa kekalahan membuat Java United tidak bisa dipandang sebelah mata. Persebaya harus menjaga konsentrasi, terutama saat menghadapi ancaman Ciro Alves dan Gustavo Almeida.

Keuntungan bermain di GBT menjadi modal penting bagi Green Force. Dengan dukungan suporter dan motivasi untuk mengakhiri tren kurang memuaskan, Persebaya diprediksi mampu mengamankan tiga poin.