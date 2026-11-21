JawaPos.com - Persija Jakarta berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan saat bertandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Bomber andalan Macan Kemayoran, Alexander Jeremejeff, diprediksi kembali tampil setelah absen pada pertandingan sebelumnya.

Persija dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persija. Rombongan Macan Kemayoran harus menempuh perjalanan panjang, mulai dari penerbangan sekitar 2 jam 30 menit menuju Makassar hingga perjalanan darat sekitar tiga jam dengan jarak kurang lebih 160 kilometer menuju Parepare.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengakui perjalanan tersebut cukup menguras kondisi fisik pemain. Selain itu, dia juga menyoroti kondisi lapangan latihan yang dinilai kurang memadai.

Meski demikian, Shin memastikan para pemain telah mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi Juku Eja.

“Kami datang dari tempat yang sangat jauh, lalu begitu tiba di sini pun lapangan latihannya tidak dalam kondisi yang memadai, sebenarnya situasinya agak kurang ideal. Namun, para pemain sudah mempersiapkan mental dan hal-hal lainnya dengan baik, jadi menurut saya tidak akan ada masalah besar dalam pertandingan nanti,” tegas Shin Tae-yong.

Jeremejeff dan Dony Tri Berpeluang Kembali Tampil Persija diprediksi menurunkan sejumlah pemain andalannya dalam pertandingan ini. Alexander Jeremejeff berpeluang kembali menjadi pilihan utama setelah absen ketika menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan karena sakit.

Kembalinya striker asal Swedia tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi lini serang Macan Kemayoran. Jeremejeff telah mengoleksi enam gol dan masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak Super League 2026/2027.

Selain Jeremejeff, Persija juga berpeluang kembali diperkuat Dony Tri Pamungkas. Pemain yang berlabel Timnas Indonesia itu sebelumnya absen karena menjalani hukuman kartu merah.

Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata diperkirakan tetap dipercaya mengawal mistar. Sejauh ini, Persija baru kebobolan delapan gol dalam sembilan pertandingan.

Sementara itu, duet Radovan Pankov dan Denis Kolinger berpeluang mengisi jantung pertahanan. Keduanya kemungkinan didukung Kerim Memija dan Dony Tri Pamungkas di posisi bek sayap.

Beralih ke lini tengah, trio Fabio Calonego, Stjepan Loncar, dan Rayhan Hannan diprediksi menjadi andalan. Loncar dan Hannan berpeluang mendapatkan peran lebih ofensif, sedangkan Calonego bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu pertahanan.

Di sektor serang, Jeremejeff diproyeksikan menjadi ujung tombak. Dia kemungkinan mendapat dukungan dari Witan Sulaeman dan Arlyansyah Abdulmanan yang mengisi sisi sayap.

Persija Berpeluang Perlebar Jarak di Puncak Klasemen Pertandingan melawan PSM juga menjadi kesempatan bagi Persija untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran saat ini mengoleksi 21 poin, unggul satu angka atas Dewa United. Kekalahan Dewa United 0-1 dari Persita Tangerang pada pekan ke-10 membuat Persija memiliki kesempatan memperlebar jarak dengan pesaingnya.

Karena itu, kemenangan di Parepare menjadi target penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Namun, Persija tetap harus mewaspadai PSM yang berpeluang memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Perkiraan Susunan Pemain Persija Jakarta vs PSM Makassar Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Dony Tri Pamungkas; Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Arlyansyah Abdulmanan, Witan Sulaeman, Alexander Jeremejeff.