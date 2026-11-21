JawaPos.com - Persija Jakarta membidik kemenangan saat bertandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Macan Kemayoran diprediksi mampu membawa pulang tiga poin dari Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026).

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB tersebut menjadi salah satu big match pekan ke-10. Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. Persija sedang dalam tren positif, sedangkan PSM masih berusaha menemukan konsistensi permainan.

Persija mengantongi kepercayaan diri tinggi setelah menang tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya sebelum jeda internasional November 2026. Sementara itu, PSM Makassar bermain imbang 1-1 kontra Madura United.

Dari posisi klasemen, Persija juga lebih unggul. Macan Kemayoran memimpin klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari tujuh kemenangan dan dua kekalahan dalam sembilan pertandingan.

Sebaliknya, PSM masih tertahan di peringkat ke-12 dengan 10 poin. Juku Eja mencatatkan dua kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Meski demikian, bertandang ke Parepare bukan perkara mudah bagi Persija. Rizky Ridho dan rekan-rekan harus menempuh perjalanan panjang menuju markas PSM. Setelah penerbangan sekitar 2 jam 30 menit ke Makassar, rombongan tim masih harus melanjutkan perjalanan darat sekitar tiga jam dengan jarak kurang lebih 160 kilometer menuju Parepare.

Selain faktor perjalanan, Persija juga memiliki catatan kurang baik dalam dua lawatan terakhir ke markas PSM. Tim asal ibu kota tersebut selalu menelan kekalahan dalam dua pertandingan itu.

Shin Tae-yong Tertantang Putus Rekor Buruk Persija Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengaku baru mengetahui catatan buruk timnya saat bertandang ke markas PSM Makassar. Namun, rekor tersebut justru menjadi motivasi tersendiri bagi pelatih asal Korea Selatan itu.

“Soal rekor, pada dasarnya rekor itu ada untuk dipecahkan. Kalau selama ini kami belum pernah menang dua kali, berarti kali ini kesempatan untuk menang sudah datang,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (21/11).

Shin menyadari Persija memiliki posisi lebih baik di klasemen dibandingkan PSM. Meski begitu, dia meminta anak asuhnya tidak meremehkan kekuatan lawan.

“Memang kami berada di peringkat pertama dan lawan di peringkat ke-12, tetapi kami selalu menganggap lawan sebagai tim peringkat pertama juga. Itu yang terus saya sampaikan kepada para pemain agar tidak lengah dan sama-sama bermain dengan memberikan yang terbaik,” tutur Shin Tae-yong.

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persija Jakarta PSM memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Juku Eja tentu berambisi memanfaatkan status kandang untuk meraih kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Namun, Persija memiliki modal lebih meyakinkan dari segi performa. Macan Kemayoran juga mempunyai lini pertahanan yang cukup solid dengan baru kebobolan delapan gol dari sembilan pertandingan.

PSM diperkirakan mampu memberikan perlawanan, terutama dengan dukungan suporter di Parepare. Meski demikian, Persija berpeluang mengendalikan pertandingan dan meredam ancaman tuan rumah.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim dan kekuatan lini pertahanan Persija, Macan Kemayoran diprediksi mampu mengamankan kemenangan.

Hasil tersebut sekaligus membuka peluang bagi Persija untuk memutus catatan buruk dalam dua lawatan terakhir ke markas PSM.

Prediksi Susunan Pemain PSM Makassar vs Persija PSM Makassar: Hilman Syah (PG); Aloisio Soares, Nenad Lalic, Dusan Lagator, Victor Luiz; Resky Fandi, Navarone Foor; Rizky Eka Pratama, Luka Bulatovic, Achmat Fahrul Aditia; Kodai Tanaka.

Pelatih: Darije Kalezic.

Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Dony Tri Pamungkas; Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Arlyansyah Abdulmanan, Witan Sulaeman, Alexander Jeremejeff.