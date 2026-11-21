JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, bertekad menyudahi tren negatif timnya saat bertandang menghadapi PSM Makassar pada laga pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Persija akan melakoni laga tandang tersebut di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WIB. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Persebaya Surabaya 1-0 pada pekan kesembilan.

Namun, Persija memiliki catatan buruk ketika bertandang ke markas PSM Makassar. Mereka selalu kalah dalam dua laga lawatan terakhir ke kandang skuad Juku Eja - julukan PSM Makassar.

Kekalahan pertama terjadi pada Liga 1 2024/2025, ketika Persija takluk 0-1 pada 23 Februari 2025. Kala itu, Juku Eja memainkan laga kandang tersebut di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Kemudian kekalahan teranyar terjadi pada putaran pertama musim lalu, Macan Kemayoran takluk 0-2 di Gelora B.J Habibie pada 21 September 2025.

“Soal rekor, pada dasarnya rekor itu ada untuk dipecahkan. Kalau selama ini kami belum pernah menang dua kali, berarti kali ini kesempatan untuk menang sudah datang,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (21/11).

Secara peringkat, Persija unggul jauh karena sedang memimpin klasemen, sementara PSM Makassar menghuni peringkat ke-12. Akan tetapi, Shin Tae-yong tidak menganggap Juku Eja tim yang lemah. Ia pun mengingatkan anak asuhnya agar tetap fokus serta tidak meremehkan lawan.

“Memang kami berada di peringkat pertama dan lawan di peringkat ke-12, tetapi kami selalu menganggap lawan sebagai tim peringkat pertama juga. Itu yang terus saya sampaikan kepada para pemain agar tidak lengah dan sama-sama bermain dengan memberikan yang terbaik,” tutur Shin Tae-yong.

Laga ini juga menjadi tantangan berat bagi Persija lantaran menempuh perjalanan sangat jauh. Mereka harus terbang ke Makassar dengan menempuh penerbangan selama 2 jam 30 menit, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Parepare sekitar 3 jam dengan jarak 160 km.

Shin Tae-yong mengakui perjalanan panjang itu sangat menguras fisik para pemainnya. Ia juga menyoroti kondisi lapangan latihan yang kurang memadai sehingga persiapan timnya tidak berjalan ideal.

“Kami datang dari tempat yang sangat jauh, lalu begitu tiba di sini pun lapangan latihannya tidak dalam kondisi yang memadai, sebenarnya situasinya agak kurang ideal,” ungkapnya.

Kendati demikian, Shin Tae-yong tak ingin hal tersebut sebagai alasan Persija untuk tidak menampilkan performa terbaik. Ia menegaskan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap menghadapi PSM Makassar.

“Namun, para pemain sudah mempersiapkan mental dan hal-hal lainnya dengan baik, jadi menurut saya tidak akan ada masalah besar dalam pertandingan nanti,” pungkas Shin Tae-yong.

Kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih Persija guna memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027. Macan Kemayoran saat ini memimpin dengan koleksi 21 poin, unggul satu angka dari Dewa United yang berada di posisi kedua.