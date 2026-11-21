JawaPos.com — Bhayangkara FC diunggulkan meraih kemenangan 3-1 atas Persijap Jepara dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Tim asuhan Mario Gomez memiliki modal performa lebih baik, sementara Persijap Jepara menghadapi persoalan produktivitas gol dan rapuhnya pertahanan dalam enam pertandingan terakhir.

Pertandingan Bhayangkara FC vs Persijap Jepara menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali mengamankan tiga poin setelah bermain imbang 1-1 melawan PSS Sleman.

Sebaliknya, tim tamu datang dengan tekanan besar setelah menelan kekalahan dari Garudayaksa pada pertandingan sebelumnya.

Perbedaan performa kedua kesebelasan terlihat dari catatan enam pertandingan terakhir yang menunjukkan Bhayangkara FC lebih konsisten dalam mengumpulkan poin.

Meski demikian, Persijap Jepara memiliki modal psikologis setelah memenangkan pertemuan terakhir kedua tim dengan skor 2-1 pada April 2026.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini menarik karena Bhayangkara FC berambisi membalas kekalahan, sedangkan Persijap Jepara berusaha menghentikan tren negatif.

Keunggulan bermain di kandang juga menjadi faktor penting bagi pasukan Mario Gómez untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Bhayangkara FC Punya Modal Lebih Baik, Mampukah Mario Gómez Mengakhiri Tren Imbang?

Bhayangkara FC memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan setelah mencatatkan satu kemenangan, empat hasil imbang, dan satu kekalahan dalam enam laga terakhir.

Rangkaian hasil menang sekali, imbang empat kali, dan sekali kalah memperlihatkan kemampuan mereka menghindari kekalahan, meskipun masih kesulitan mengubah pertandingan menjadi kemenangan.

Pada pertandingan sebelumnya, Bhayangkara FC harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 menghadapi PSS Sleman.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Mario Gómez kembali menghadapi pekerjaan rumah dalam meningkatkan efektivitas serangan sekaligus menjaga konsentrasi pertahanan.

Dari enam pertandingan terakhir, Bhayangkara FC mampu menghasilkan tujuh gol atau rata-rata sekitar 1,17 gol setiap pertandingan.

Produktivitas tersebut memang belum terlalu tinggi, tetapi masih lebih baik dibandingkan catatan yang dimiliki Persijap Jepara.

Persoalan lain terletak pada pertahanan Bhayangkara FC yang sudah kebobolan delapan gol dalam periode serupa.

Rata-rata 1,33 gol kemasukan per pertandingan menunjukkan masih terdapat celah yang berpotensi dimanfaatkan pemain lawan.

Mario Gómez tentu berharap anak asuhnya mampu memperbaiki keseimbangan permainan ketika menghadapi Persijap Jepara di Bandar Lampung.

Kemampuan mengendalikan tempo, memanfaatkan peluang, dan mengurangi kesalahan pertahanan akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir.

Persijap Jepara Terpuruk, Mengapa Lini Depan dan Pertahanan Jadi Masalah? Persijap Jepara menghadapi tantangan berat setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir dengan catatan empat kekalahan dan dua hasil imbang.

Rangkaian dua imbang dan empat kekalahan memperlihatkan kesulitan tim tamu menjaga konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi tekanan lawan.

Pada pertandingan sebelumnya, Persijap Jepara harus mengakui keunggulan Garudayaksa setelah Brian Rubio mencetak gol pada menit ke-90.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Persijap Jepara yang sedang membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki performa.

Masalah paling mencolok terlihat pada produktivitas serangan karena Persijap Jepara hanya menghasilkan empat gol dalam enam pertandingan terakhir.

Dengan rata-rata sekitar 0,67 gol per laga, tim tamu membutuhkan peningkatan efektivitas penyelesaian akhir agar mampu memberikan perlawanan.

Kondisi pertahanan Persijap Jepara bahkan lebih mengkhawatirkan setelah mereka kebobolan 13 gol sepanjang enam pertandingan terakhir.

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Angka tersebut setara dengan rata-rata 2,17 gol kemasukan setiap laga, jauh lebih buruk dibandingkan catatan Bhayangkara FC.

Perbandingan tersebut memperlihatkan selisih sembilan gol antara jumlah gol yang dicetak dan diterima Persijap Jepara selama enam pertandingan.

Jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, tekanan Bhayangkara FC berpotensi membuat lini belakang tim tamu kembali mengalami kesulitan.

Meski demikian, Persijap Jepara masih mempunyai peluang memberikan kejutan apabila mampu bermain lebih disiplin dan memaksimalkan serangan balik.

Keberhasilan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan akan sangat menentukan peluang mereka membawa pulang poin dari Bandar Lampung.

Head to Head Bhayangkara FC vs Persijap Jepara, Siapa Unggul dalam Pertemuan Terakhir? Persijap Jepara memiliki modal penting dari pertemuan terakhir melawan Bhayangkara FC pada pekan ke-27 Super League, 11 April 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Persijap Jepara berhasil mengamankan kemenangan 2-1 sekaligus menunjukkan kemampuan mereka mengatasi perlawanan Bhayangkara FC.

Hasil tersebut menjadi pengingat bagi tuan rumah untuk tidak meremehkan Persijap Jepara meskipun performa lawan sedang menurun.

Bhayangkara FC perlu menghindari kesalahan yang dapat membuka kesempatan bagi tim tamu untuk kembali mencuri kemenangan.

Namun, kondisi kedua kesebelasan menjelang pertandingan kali ini menunjukkan gambaran berbeda berdasarkan enam laga terakhir.

Bhayangkara FC mencatatkan tujuh gol dan delapan kebobolan, sedangkan Persijap Jepara hanya mencetak empat gol serta kemasukan 13 gol.

Perbedaan produktivitas dan ketahanan pertahanan tersebut memberikan keuntungan statistik bagi Bhayangkara FC menjelang pertandingan kandang.

Meski begitu, kemenangan sebelumnya tetap bisa menjadi sumber kepercayaan diri bagi Persijap Jepara untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Prediksi Skor Bhayangkara vs Persijap Jepara, Bisakah Tuan Rumah Menang 3-1? Bhayangkara FC diprediksi mampu mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 3-1 berkat produktivitas serangan yang lebih baik dan keuntungan bermain di kandang.

Tim asuhan Mario Gómez diperkirakan mengambil inisiatif menyerang sejak awal untuk mengeksploitasi kelemahan pertahanan tim tamu.

Persijap Jepara kemungkinan akan menghadapi tekanan besar apabila Bhayangkara FC mampu menciptakan peluang secara konsisten.

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Namun, catatan delapan gol kebobolan milik tuan rumah dalam enam pertandingan terakhir menunjukkan Persijap Jepara masih berpeluang mencetak gol balasan.

Kunci pertandingan terletak pada efektivitas penyelesaian akhir Bhayangkara FC dan kemampuan Persijap Jepara menjaga organisasi pertahanan.

Apabila kedua faktor tersebut berjalan sesuai kecenderungan performa terkini, tuan rumah memiliki kesempatan besar membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya.