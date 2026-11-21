JawaPos.com — Prediksi skor Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-0 dalam pertandingan pekan lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (21/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama berusaha bangkit setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya, dengan persoalan pertahanan menjadi perhatian utama.

Persik Kediri memasuki pertandingan dengan tekanan besar setelah dipermalukan Bali United tiga gol tanpa balas pada laga terakhir.

Sementara itu, PSIM Yogyakarta juga membutuhkan hasil positif setelah gagal mengatasi perlawanan Dewa United.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung menarik karena sama-sama memiliki kelemahan dalam menjaga pertahanan sepanjang enam pertandingan terakhir.

Persik Kediri telah kebobolan 12 gol, sedangkan PSIM Yogyakarta kemasukan 10 gol dalam periode yang sama.

Kondisi tersebut membuka peluang terciptanya sejumlah kesempatan mencetak gol, terutama apabila kedua tim gagal memperbaiki koordinasi antarpemain belakang.

Namun, Persik Kediri memiliki keuntungan sebagai tuan rumah meskipun pertandingan berlangsung di Gresik.

Mengapa Persik Kediri Harus Segera Bangkit? Persik Kediri membutuhkan kemenangan atas PSIM Yogyakarta untuk menghentikan tren negatif setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Dalam enam pertandingan terakhir, tim berjuluk Macan Putih hanya mencatatkan dua kemenangan dan empat kekalahan dengan urutan hasil WLWLLL.

Kekalahan 0-3 dari Bali United menjadi gambaran persoalan yang harus segera diselesaikan tim asuhan Marcelo Ropside.

Pada pertandingan tersebut, Teppei Yachida membuka keunggulan Bali United melalui gol yang dicetak pada menit ke-33.

Hasil tersebut memperlihatkan kesulitan Persik Kediri dalam mempertahankan keseimbangan permainan ketika menghadapi tekanan lawan.

Selain gagal mencetak gol, Macan Putih harus menerima kenyataan gawang mereka kembali kebobolan tiga kali.

Persoalan pertahanan semakin terlihat dari catatan 12 gol yang bersarang ke gawang Persik Kediri dalam lima dari enam pertandingan terakhir.

Artinya, mereka rata-rata kemasukan dua gol setiap pertandingan apabila dihitung berdasarkan keseluruhan enam laga tersebut.

Catatan tersebut tentu menjadi perhatian menjelang pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta yang juga sedang berusaha menemukan kembali performa terbaik.

Persik Kediri harus meningkatkan kedisiplinan pertahanan sekaligus memaksimalkan peluang apabila ingin mengamankan tiga poin.

PSIM Yogyakarta Juga Terancam Melanjutkan Tren Negatif PSIM Yogyakarta datang menghadapi Persik Kediri dengan modal kurang meyakinkan setelah mencatatkan tiga kekalahan beruntun pada awal rangkaian enam pertandingan terakhir.

Secara keseluruhan, Laskar Mataram membukukan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dengan urutan LLLDWL.

Pada pertandingan sebelumnya melawan Dewa United, PSIM Yogyakarta kembali gagal mendapatkan hasil yang diharapkan.

Ezequiel Vidal sempat mencatatkan namanya di papan skor melalui gol pada menit ke-66, sementara Denilson mencetak gol untuk Dewa United pada menit ke-11.

Produktivitas serangan bukan satu-satunya persoalan yang harus diperbaiki PSIM Yogyakarta menjelang kunjungan ke Gresik.

Organisasi pertahanan mereka juga membutuhkan perhatian setelah kebobolan 10 gol dalam lima dari enam pertandingan terakhir.

Angka tersebut menunjukkan PSIM Yogyakarta rata-rata kemasukan sekitar 1,67 gol per pertandingan sepanjang enam laga terakhir. Situasi ini bisa menjadi celah bagi Persik Kediri untuk membangun serangan dan mencari gol pembuka.

Meski demikian, PSIM Yogyakarta tetap memiliki kesempatan memberikan perlawanan apabila mampu memperbaiki efektivitas serangan.

Keberadaan Ezequiel Vidal sebagai pencetak gol pada pertandingan sebelumnya menjadi salah satu modal untuk menghadapi pertahanan Persik Kediri.

Bagaimana Rekor Pertemuan Persik Kediri dan PSIM Yogyakarta? Persik Kediri dan PSIM Yogyakarta memiliki catatan pertemuan terakhir yang menunjukkan persaingan cukup seimbang. Kedua tim bermain imbang 2-2 ketika bertemu pada pekan ke-21 Super League, 13 Februari 2026.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan kedua kesebelasan untuk saling membalas gol dalam pertandingan yang berlangsung kompetitif.

Empat gol yang tercipta juga menjadi gambaran potensi pertandingan terbuka ketika kedua tim kembali berhadapan.

Namun, hasil pertemuan sebelumnya tidak otomatis menjadi gambaran kekuatan masing-masing tim pada pertandingan kali ini.

Performa terbaru, kondisi pemain, dan kemampuan mengatasi kesalahan pertahanan akan sangat memengaruhi jalannya pertandingan.

Persik Kediri mempunyai motivasi tambahan untuk memperbaiki hasil buruk setelah kekalahan telak dari Bali United.

Sebaliknya, PSIM Yogyakarta berusaha menghindari hasil negatif berikutnya agar tidak semakin kehilangan momentum dalam persaingan kompetisi.

Kondisi Pemain dan Prediksi Skor Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta Persik Kediri diperkirakan tampil dengan komposisi pemain yang relatif lengkap, meskipun Marcelo Ropside harus melakukan sejumlah penyesuaian.

Dua pemain yang dipastikan tidak tersedia adalah Ezra Walian akibat cedera lutut dan Jun-heong Park karena menjalani hukuman skorsing.

Absennya Ezra Walian menjadi tantangan tersendiri bagi Persik Kediri dalam menyusun pilihan pemain untuk menghadapi PSIM Yogyakarta.

Sementara itu, kehilangan Jun-heong Park membuat tim pelatih perlu mempertimbangkan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan.

Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama mengalami masalah pertahanan, pertandingan berpotensi ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir.

Persik Kediri diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal untuk menghindari tekanan berkepanjangan dari lawan.

PSIM Yogyakarta kemungkinan memberikan perlawanan melalui upaya memanfaatkan ruang yang ditinggalkan pemain Persik Kediri ketika menyerang.

Namun, catatan kebobolan 10 gol dalam enam pertandingan terakhir menunjukkan lini belakang Laskar Mataram masih cukup rentan.

Keuntungan tuan rumah dan motivasi menghentikan tiga kekalahan beruntun menjadi faktor yang mendukung peluang kemenangan Persik Kediri.

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Meski kehilangan dua pemain, Macan Putih tetap memiliki kesempatan memanfaatkan kelemahan pertahanan PSIM Yogyakarta.

Kemenangan untuk Macan Putih, dengan catatan tuan rumah mampu tampil disiplin dan efektif dalam menyelesaikan peluang.

Kemenangan tersebut akan menjadi momentum penting bagi Persik Kediri untuk menghentikan tren negatif sekaligus membangun kembali kepercayaan diri dalam persaingan Super League 2026/2027.