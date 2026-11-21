JawaPos.com — Prediksi skor Persebaya Surabaya vs Java United mengarah pada kemenangan tipis Green Force 2-1 dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Duel dua tim yang sama-sama mengoleksi 13 poin ini menjadi momentum penting untuk mendekati papan atas klasemen.

Persebaya Surabaya memiliki keuntungan bermain di kandang sekaligus mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mengalahkan Western Australia 4-3 dalam pertandingan persahabatan internasional.

Namun, Java United datang membawa catatan impresif berupa enam pertandingan tanpa kekalahan yang membuat persaingan diperkirakan berlangsung sengit.

Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jalan Jawar, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, tersebut mempertemukan dua tim yang hanya dipisahkan selisih gol.

Hasil pertandingan berpotensi memengaruhi posisi keduanya sekaligus menentukan momentum menjelang rangkaian pertandingan berikutnya.

Java United Tak Terkalahkan dalam Enam Pertandingan, Persebaya Surabaya Harus Waspada Java United datang ke Surabaya dengan modal empat kemenangan dan dua hasil imbang dalam enam pertandingan terakhir Super League 2026/2027.

Konsistensi tersebut menjadi tantangan serius bagi Persebaya Surabaya yang masih berusaha menemukan kestabilan performa setelah melewati periode sulit.

Tim asuhan Fabio Lefundes bahkan berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya.

Dua gol melalui Ciro Alves dan Gustavo Almeida memperlihatkan kemampuan Java United memanfaatkan peluang ketika menghadapi lawan dengan kualitas kompetitif.

Keberhasilan mengalahkan Persib Bandung membuat Java United semakin percaya diri menghadapi atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo.

Meski demikian, Lefundes menegaskan perhatian utama timnya tetap tertuju pada kesiapan pemain dan penerapan strategi pertandingan.

“Kami fokus untuk memastikan kinerja maksimal di pertandingan dan meraih kemenangan,” ujar Lefundes dalam konferensi pers virtual menjelang pertandingan.

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Pelatih asal Brasil tersebut juga enggan terlalu jauh membicarakan situasi internal Persebaya Surabaya menjelang pertemuan kedua tim.

Baginya, persiapan matang menjadi modal paling penting untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan tandang.

“Kami fokus ke tim sendiri dan tidak begitu memikirkan situasi Persebaya. Pelatih dan pemain sudah melakukan persiapan untuk memperjuangkan tiga poin,” kata Lefundes dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11/2026) sore WIB.

Persebaya Surabaya Mendapat Suntikan Kepercayaan Diri setelah Menang Persebaya Surabaya memiliki modal psikologis positif setelah menundukkan Western Australia 4-3 dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo.

Kemenangan tersebut menjadi penyegar setelah Green Force melewati tiga pertandingan kompetitif tanpa merasakan kemenangan.

Sebelumnya, Persebaya Surabaya bermain imbang menghadapi Persijap Jepara, kemudian kalah dari Kendal Tornado FC dalam ajang I.League Cup.

Hasil negatif berlanjut ketika tim asuhan Bernardo Tavares harus mengakui keunggulan Persija Jakarta pada pertandingan Super League.

Rangkaian hasil tersebut membuat pertandingan melawan Java United memiliki arti lebih besar daripada sekadar perebutan tiga poin.

Green Force membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan momentum sekaligus memperbaiki kepercayaan diri dalam persaingan papan tengah.

Bernardo Tavares menilai kemenangan atas Western Australia memberikan pengaruh positif terhadap mentalitas para pemain menjelang pertandingan penting.

Pelatih asal Portugal tersebut berharap peningkatan kepercayaan diri dapat membantu tim menunjukkan permainan lebih solid.

"Saya percaya saat ini para pemain semakin memiliki kepercayaan diri. Hal itu penting untuk membangun tim yang kuat. Pemain yang percaya diri akan membantu tim tampil lebih baik," ujungnya dalam sesi konferensi pers, Jumat (20/11/2026).

Meski pertandingan melawan Western Australia hanya berstatus persahabatan, hasil tersebut tetap memberikan kesempatan bagi Tavares mengevaluasi kedalaman skuad.

Sejumlah pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bermain mampu memperlihatkan kontribusi positif ketika dipercaya tampil.

Matheus Lagoa dan Alfan Suaib Bisa Menjadi Pembeda bagi Green Force Kembalinya Matheus Lagoa dan Alfan Suaib menjadi kabar menggembirakan bagi Persebaya Surabaya menjelang pertandingan melawan Java United.

Kedua pemain tersebut menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani pemulihan cedera dan mendapatkan kesempatan tampil menghadapi Western Australia.

Matheus Lagoa langsung memberikan kontribusi berupa satu assist dalam penampilan perdananya bersama Green Force.

Umpan tersebut membantu terciptanya gol Alex Martins sekaligus memperlihatkan potensi tambahan kreativitas dalam membangun serangan Persebaya Surabaya.

Sementara itu, Alfan Suaib berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan 4-3 atas Western Australia setelah cukup lama menepi akibat cedera.

Kontribusi pemain asal Ternate tersebut membuka peluang bertambahnya alternatif serangan bagi Bernardo Tavares ketika menghadapi pertahanan Java United.

Kehadiran kedua pemain memberikan pilihan lebih banyak bagi Tavares dalam menentukan komposisi pemain dan perubahan strategi sepanjang pertandingan.

Meski demikian, keputusan mengenai keterlibatan mereka tetap bergantung pada kondisi kebugaran dan pertimbangan tim pelatih.

Gelandang muda Toni Firmansyah juga menegaskan pentingnya pertandingan kandang tersebut bagi seluruh pemain Persebaya Surabaya.

Ia berharap persiapan yang telah dilakukan mampu menghasilkan penampilan terbaik sekaligus mengakhiri tren negatif dalam pertandingan kompetitif.

"Kami tahu pertandingan besok sangat penting. Karena itu, kami harus bisa menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan dan berjuang untuk meraih tiga poin," tandasnya.

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Java United: Green Force Menang Tipis Prediksi skor Persebaya Surabaya vs Java United menempatkan Green Force sebagai kandidat pemenang dengan skor tipis.

Keuntungan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, tambahan pilihan pemain, serta dukungan Bonek dan Bonita menjadi faktor yang berpotensi menentukan hasil pertandingan.

Namun, Java United mempunyai keunggulan dalam konsistensi permainan setelah melewati enam pertandingan tanpa kekalahan.

Keberhasilan menundukkan Persib Bandung juga menunjukkan kemampuan tim asuhan Fabio Lefundes menghadapi tekanan dalam pertandingan penting.

Persebaya Surabaya diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal untuk memanfaatkan dukungan suporter dan momentum kebangkitan.

Sebaliknya, Java United berpotensi mengandalkan organisasi permainan serta efektivitas penyelesaian akhir untuk memberikan ancaman kepada pertahanan tuan rumah.

Pertandingan diprediksi berlangsung terbuka karena kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi dalam klasemen Super League 2026/2027.

Apabila mampu memaksimalkan peluang dan menjaga konsentrasi pertahanan, Green Force memiliki kesempatan mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.