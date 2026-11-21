JawaPos.com — Persija Jakarta berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi PSM Makassar pada pekan lanjutan Super League 2026/2027, Sabtu (21/11/2026).

Pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA ini menjadi kesempatan Macan Kemayoran meraih tiga poin sekaligus memanfaatkan persoalan produktivitas gol tuan rumah.

Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Persebaya Surabaya 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Sebaliknya, PSM Makassar masih berusaha menemukan konsistensi setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Borneo.

Perbedaan performa kedua tim membuat Persija Jakarta sedikit lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Namun, keuntungan bermain di kandang sendiri tetap memberikan peluang bagi PSM Makassar untuk menghadirkan kejutan.

Mengapa PSM Makassar Kesulitan Mencetak Gol? PSM Makassar menghadapi persoalan produktivitas gol menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta. Dalam enam pertandingan terakhir, Juku Eja hanya mencetak empat gol dan kebobolan enam kali.

Catatan tersebut memperlihatkan lini serang PSM Makassar belum mampu menghasilkan gol secara konsisten. Rata-rata produktivitas mereka bahkan hanya mencapai 0,67 gol per pertandingan dalam periode tersebut.

Dari enam pertandingan terakhir, PSM Makassar mencatatkan hasil dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Performa tersebut menunjukkan tim tuan rumah masih kesulitan menjaga momentum positif.

Pada pertandingan sebelumnya, PSM Makassar harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Borneo. Hasil tersebut menjadi gambaran pekerjaan rumah Juku Eja dalam meningkatkan efektivitas serangan.

Menghadapi Persija Jakarta, PSM Makassar membutuhkan penyelesaian akhir yang lebih baik untuk memaksimalkan setiap kesempatan.

Kegagalan memanfaatkan peluang berpotensi membuat tuan rumah kesulitan mengimbangi permainan tim tamu.

Seberapa Berbahaya Serangan Persija Jakarta? Persija Jakarta memiliki catatan serangan lebih menjanjikan dibandingkan PSM Makassar menjelang pertemuan di Parepare.

Macan Kemayoran mencatatkan empat kemenangan dan dua kekalahan dalam enam pertandingan terakhir.

Kemenangan terbaru diraih Persija Jakarta ketika menghadapi Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Ivan Mamut menjadi penentu kemenangan melalui gol yang dicetak pada menit ke-90.

Gol tersebut memperlihatkan kemampuan Persija Jakarta menjaga peluang kemenangan hingga pengujung pertandingan.

Keberhasilan mencetak gol pada menit terakhir juga menjadi modal psikologis penting sebelum menghadapi PSM Makassar.

Dari enam pertandingan terakhir Persija Jakarta, lima di antaranya menghasilkan sedikitnya tiga gol secara keseluruhan.

Rata-rata total gol dalam pertandingan tersebut mencapai 3,67 gol, sedangkan produktivitas Persija Jakarta mencapai 2,5 gol per laga.

Angka tersebut menunjukkan pertandingan yang melibatkan Macan Kemayoran cenderung menghadirkan banyak gol.

Meski demikian, Persija Jakarta tetap harus mewaspadai pertahanan PSM Makassar yang bermain dengan dukungan publik sendiri.

Persija Jakarta berpeluang mengandalkan efektivitas serangan untuk memberikan tekanan sejak pertandingan dimulai.

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Apabila mampu mempertahankan ketajaman, tim tamu memiliki kesempatan besar mencuri kemenangan di Parepare.

Bagaimana Rekor Pertemuan PSM Makassar dan Persija Jakarta? Persaingan PSM Makassar dan Persija Jakarta berlangsung relatif seimbang dalam enam pertemuan terakhir sejak 3 Juli 2023.

Kedua tim sama-sama mengoleksi dua kemenangan, sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang dalam waktu normal.

Sebanyak 15 gol tercipta sepanjang enam pertemuan tersebut dengan rata-rata 2,5 gol setiap pertandingan. PSM Makassar mencetak delapan gol, sementara Persija Jakarta menghasilkan tujuh gol.

Catatan tersebut memperlihatkan kedua tim memiliki kemampuan saling mengalahkan meskipun performa terkini berbeda.

Faktor efektivitas penyelesaian akhir berpotensi kembali menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini.

Pertemuan terakhir berlangsung pada pekan ke-22 Super League, 20 Februari 2026. Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 dalam pertandingan tersebut.

Kemenangan itu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Macan Kemayoran menjelang kunjungan ke Parepare. Namun, PSM Makassar tentu memiliki motivasi untuk membalas kekalahan sekaligus memperbaiki catatan pertemuan.

Dengan komposisi hasil yang berimbang, pertandingan diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi kedua tim. Persija Jakarta tetap membutuhkan konsentrasi sepanjang laga untuk menghindari kejutan dari tuan rumah.

Siapa Saja Pemain PSM Makassar yang Absen? PSM Makassar menghadapi tantangan tambahan karena sejumlah pemain dipastikan tidak tersedia saat melawan Persija Jakarta. Absennya lima pemain akibat cedera dan skorsing berpotensi memengaruhi pilihan komposisi tim.

Luka Cumic masih mengalami cedera dengan kondisi spesifik yang belum diketahui secara terperinci. Sergio Aguero juga harus menepi akibat cedera lutut, sedangkan Kaka Amrullah mengalami robekan ligamen krusiatum.

Selain persoalan cedera, PSM Makassar kehilangan Mufli Hidayat dan Stefan Jevtoski karena hukuman skorsing. Situasi tersebut membuat pilihan pemain yang tersedia menjadi lebih terbatas menjelang pertandingan penting ini.

Kehilangan beberapa pemain sekaligus tentu menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan permainan PSM Makassar.

Apalagi, tuan rumah membutuhkan peningkatan produktivitas gol untuk menghadapi Persija Jakarta yang sedang percaya diri.

Kondisi ini membuka peluang bagi Persija Jakarta untuk mengambil inisiatif permainan dan memanfaatkan kelemahan lawan.

Meski demikian, Macan Kemayoran tetap harus mengantisipasi motivasi pemain pengganti yang berusaha membuktikan kemampuan.

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persija Jakarta, Siapa Menang? Persija Jakarta lebih diunggulkan meraih kemenangan berdasarkan performa enam pertandingan terakhir dan produktivitas serangan.

Empat kemenangan dalam periode tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi PSM Makassar yang baru mengoleksi dua kemenangan.

PSM Makassar tetap mempunyai keuntungan bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie dengan dukungan suporter sendiri.

Namun, catatan empat gol dalam enam pertandingan terakhir menunjukkan tuan rumah membutuhkan peningkatan ketajaman secara signifikan.

Persija Jakarta diperkirakan berusaha mengendalikan tempo pertandingan sambil mencari celah pertahanan PSM Makassar. Sebaliknya, Juku Eja berpotensi mengandalkan disiplin pertahanan untuk menjaga peluang mendapatkan poin.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan peluang gol yang relatif terbatas.

Keunggulan produktivitas dan momentum kemenangan membuat Persija Jakarta lebih berpeluang membawa pulang tiga poin.