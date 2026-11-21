JawaPos.com - Semen Padang FC datang ke markas PSIS Semarang dengan tekad membawa pulang kemenangan.

Penggawa Kabau Sirah Zulkifli Lukmansyah memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi tuan rumah pada pekan ke-10 Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan PSIS Semarang melawan Semen Padang FC akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (21/11) pukul 15.30 WIB.

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Laga ini sekaligus menjadi pertandingan pembuka putaran kedua kompetisi musim ini.

Zulkifli menilai perjalanan Semen Padang sepanjang putaran pertama sudah cukup baik.

Tim asal Sumatera Barat tersebut berhasil mengumpulkan 14 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara Grup A.

Meski demikian, posisi tersebut belum membuat para pemain merasa puas.

Zulkifli menyadari masih ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki agar Semen Padang bisa tampil lebih konsisten pada putaran kedua.

Evaluasi menjadi salah satu perhatian utama tim dalam menghadapi paruh kedua kompetisi.

Semen Padang ingin memperbaiki pencapaian sebelumnya sekaligus menjaga peluang untuk bersaing di papan atas klasemen.

Menghadapi PSIS, Zulkifli juga mengingatkan bahwa pertandingan tidak akan berjalan mudah.

Terlebih, Semen Padang harus bermain di hadapan pendukung tuan rumah yang dipastikan memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

Namun, persiapan yang sudah dijalani selama sesi latihan menjadi modal bagi Kabau Sirah untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Seluruh pemain disebut telah bekerja keras demi mendapatkan hasil terbaik di Semarang.

Semen Padang tentu memiliki motivasi tersendiri untuk mencuri tiga poin.

Pasalnya, pada pertemuan pertama yang berlangsung 20 September 2026, kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1.

Dalam pertandingan tersebut, Semen Padang sempat berada di atas angin sebelum PSIS berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir.

Hasil itu membuat Kabau Sirah gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Kini, kesempatan untuk memperbaiki hasil pertemuan pertama terbuka di Stadion Jatidiri.

Semen Padang berharap bisa tampil lebih efektif dan menjaga konsentrasi hingga peluit akhir pertandingan.

Zulkifli juga berharap masyarakat Sumatera Barat dan suporter Semen Padang terus memberikan dukungan kepada tim.

Menurut dia, dukungan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi pemain untuk berjuang maksimal di lapangan.

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Dengan persiapan yang sudah dilakukan, Semen Padang bertekad mengawali putaran kedua dengan hasil positif.