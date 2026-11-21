JawaPos.com - Semen Padang FC datang ke markas PSIS Semarang dengan membawa target meraih kemenangan.

Pelatih kepala Stefano "Teco" Cugurra menegaskan timnya siap berjuang mendapatkan tiga poin dalam pertandingan pekan ke-10 Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Laga PSIS Semarang melawan Semen Padang FC akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (21/11), pukul 15.30 WIB.

Kabau Sirah memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan tersebut. Mereka belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Teco berharap catatan positif itu bisa berlanjut saat menghadapi PSIS.

Menurut dia, jeda kompetisi sebelumnya telah dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah kekurangan tim, baik dari sisi fisik, teknik, maupun taktik.

"Kita punya waktu yang cukup saat jeda liga untuk membenahi semua aspek. Kerja fisik membuat kondisi pemain lebih bagus, secara teknik finishing dan passing juga ditingkatkan, dan secara taktik semua pemain sudah paham dengan sistem saya," kata Teco dalam konferensi pers, Jumat (20/11).

Pertandingan ini juga memiliki arti penting bagi kedua tim dalam persaingan klasemen Grup A.

PSIS dan Semen Padang sama-sama mengoleksi 14 poin. Mahesa Jenar berada di peringkat keempat, sedangkan Kabau Sirah menempati posisi kelima.

Kondisi tersebut membuat persaingan diperkirakan berlangsung ketat. Semen Padang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus mendekati penghuni dua besar klasemen.

Teco menyadari PSIS memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Meski begitu, pelatih asal Brasil tersebut tidak ingin timnya hanya datang untuk bertahan.

"Pasti tim Semarang yang bermain di rumah sendiri ingin memenangkan pertandingan, tetapi kami datang ke sini juga untuk menang," tandas Teco.

"Kedua tim punya poin yang sama, dan kami mau menang supaya posisi kami bisa lebih dekat ke peringkat satu dan dua di liga," ujar dia.

Teco juga mengingat pertemuan pertama kedua tim pada 20 September 2026 yang berakhir dengan skor 1-1.

Saat itu, Semen Padang sempat unggul sebelum PSIS menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir.

Dia menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik.

Namun, pertandingan kali ini akan menjadi tantangan berbeda karena Semen Padang datang dengan komposisi pemain dan pendekatan taktik yang telah diperbarui.

Dari sisi kondisi skuad, Semen Padang membawa kabar cukup baik. Teco memastikan tidak ada pemain yang mengalami cedera baru maupun terkena akumulasi kartu.

Hanya beberapa pemain yang masih menjalani pemulihan cedera jangka panjang belum bisa dimainkan.

Terkait peluang Irfan Mofu tampil sejak menit awal, Teco menyebut sang pemain memiliki kualitas dan bisa memberikan kontribusi bagi tim.

Dia juga mengapresiasi dukungan suporter yang terus memberikan semangat kepada para pemain.

Sementara itu, meski sudah ditunggu jadwal padat menghadapi Bhayangkara FC dan PSPS Pekanbaru, Teco memilih memusatkan perhatian pada pertandingan melawan PSIS terlebih dahulu.