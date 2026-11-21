JawaPos.com - Jeda kompetisi Pegadaian Championship 2026/27 dimanfaatkan Persela Lamongan untuk membenahi sejumlah kekurangan setelah melewati putaran pertama.

Pelatih Bima Sakti memberikan perhatian khusus pada konsentrasi pemain di menit-menit akhir pertandingan dan kemampuan mengantisipasi bola mati.

Evaluasi tersebut menjadi bekal Laskar Joko Tingkir sebelum melanjutkan perjuangan di kompetisi.

Persela dijadwalkan menghadapi Deltras FC pada pekan berikutnya di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (21/11).

Selama masa jeda, Bima tidak sepenuhnya memberikan waktu istirahat kepada para pemain.

Hendro Siswanto dan rekan-rekannya tetap menjalani latihan mandiri dengan program yang sudah disiapkan tim pelatih.

Menariknya, aktivitas latihan tersebut juga tetap berada dalam pengawasan Bima.

Pelatih berusia 50 tahun itu memantau perkembangan pemain melalui aplikasi video untuk memastikan kondisi fisik mereka tetap terjaga selama libur kompetisi.

Upaya tersebut tampaknya berjalan sesuai harapan. Ketika para pemain kembali menjalani latihan bersama pada 16 November, Bima mengaku cukup puas dengan kondisi anak asuhnya.

Menurut dia, para pemain mampu menjaga kebugaran meskipun tidak menjalani latihan bersama selama masa jeda.

"Tinggal kami memperbaiki apa yang jadi kekurangan di putaran pertama," jelas Bima.

Salah satu catatan yang menjadi perhatian utama adalah konsentrasi pemain menjelang akhir pertandingan.

Bima menilai Persela beberapa kali kehilangan poin karena kurang fokus ketika laga memasuki menit-menit akhir.

Situasi tersebut membuat Laskar Joko Tingkir harus kebobolan pada momen krusial. Padahal, dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Persela memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Karena itu, Bima meminta para pemain meningkatkan fokus dan menjaga konsentrasi hingga wasit meniup peluit panjang.

"Ya, yang pasti kami harus lebih konsentrasi, lebih fokus lagi di menit-menit akhir ya, karena pertandingan-pertandingan sebelumnya banyak kecolongan gol di menit terakhir," ungkap Bima.

Selain konsentrasi, Bima juga menyoroti kelemahan Persela dalam mengantisipasi situasi bola mati. Dia melihat anak asuhnya masih kerap kalah dalam duel ketika menghadapi skema set piece lawan.

Aspek tersebut juga menjadi bagian dari pembenahan sebelum menghadapi Deltras FC.

Bima ingin timnya lebih siap dalam membaca situasi dan memenangkan duel, baik saat bertahan maupun menyerang.

"Harus lebih detail dan fokus lagi," papar Bima.

Laga melawan Deltras FC menjadi kesempatan bagi Persela untuk memperbaiki catatan sekaligus kembali mendapatkan poin.

Tambahan angka sangat dibutuhkan agar peluang Laskar Joko Tingkir menembus babak delapan besar Pegadaian Championship 2026/27 tetap terbuka.

Bagi Bima, evaluasi selama jeda kompetisi harus bisa diterjemahkan menjadi penampilan yang lebih baik di lapangan.