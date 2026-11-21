JawaPos.com - Persija Jakarta bertamu ke markas PSM Makassar di pekan ke-10 Super League. Kedua tim besar tersebut akan saling mengalahkan di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu (21/11) pukul 19.00 WIB.

Dalam lima pertandingan terakhir, PSM Makassar dan Persija Jakarta punya kekuatan berimbang.

Melansir Transfermarkt, PSM Makassar dan Persija masing-masing sudah memenangkan dua laga, dan satu laga berakhir imbang.

Hasil yang kurang konsisten dialami PSM menjelang menghadapi Persija Jakarta.

Di lima laga terakhir Super League, tim asuhan Darije Kalezic tersebut memenangkan dua laga, dua imbang, dan satu kekalahan.

Sementara Persija Jakarta, mulai menemukan performa terbaiknya setelah berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya.

Hasil itu membuat tim asuhan Shin Tae-yong meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Persija tampaknya akan meraih kemenangan di kandang PSM. Persija diprediksi menang dengan skor tipis 1-0 dari PSM Makassar.

Kemenangan memang menjadi target Persija dalam lawatannya ke Parepare. Radovan Pankov menegaskan bahwa seluruh pemain sudah mempersiapkan laga dengan baik.

"Seperti biasanya, kami mempersiapkan diri dengan cara yang sama untuk menghadapi setiap pertandingan dan setiap lawan. Kami menaruh rasa hormat yang sama kepada seluruh lawan," kata Radovan Pankov yang dikutip laman resmi Persija, Jumat (20/11).

"Kami tidak pernah memilih pertandingan tertentu. Jadi, semua persiapan berjalan seperti biasa dan sesuai rencana," sambung dia.

"Kami berharap bisa meraih tiga poin pada pertandingan besok. Itulah satu-satunya target dan tujuan kami dalam setiap pertandingan,” lanjut bek 31 tahun itu.

Persija tidak pernah menang saat bertandang melawan PSM Makassar. Namun, Pankov tidak terlalu memikirkan hal itu karena timnya punya komposisi pemain yang berbeda.

"Kami adalah tim yang berbeda pada musim ini. Situasinya juga berbeda dibandingkan musim sebelumnya," lanjut Radovan Pankov.

"Karena itu, saya tidak bisa membandingkan kedua tim, terlebih komposisi tim mereka juga mengalami perubahan. Saat ini, kami sedang berada dalam momentum yang bagus," ungkap dia.