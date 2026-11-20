JawaPos.com - Kekalahan telak PSS Sleman dari Arema FC berujung kericuhan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11).

Tak kuasa menahan kekecewaan, sejumlah suporter tuan rumah turun ke lapangan hingga melakukan perusakan fasilitas stadion, termasuk membakar jaring gawang.

Kericuhan pecah setelah pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 antara PSS Sleman kontra Arema FC berakhir.

Hasil buruk yang diterima Super Elja -julukan PSS Sleman- setelah takluk dengan skor 0-3 membuat emosi sejumlah pendukung tuan rumah tidak terbendung.

Sejumlah suporter terlihat memasuki area lapangan dan melampiaskan kekecewaan mereka. Situasi di dalam stadion pun berubah tidak kondusif setelah massa mulai melakukan aksi perusakan terhadap sejumlah fasilitas.

Insiden tersebut terekam dalam beberapa video yang kemudian beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar memperlihatkan sejumlah suporter turun ke lapangan dan melakukan perusakan.

Jaring gawang menjadi salah satu sasaran amukan suporter setelah pertandingan tersebut. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah suporter membakar jaring gawang di area lapangan.

Kericuhan tidak hanya terjadi di dalam stadion, tetapi juga merembet hingga ke area luar Stadion Maguwoharjo.

Video lain yang diunggah akun Instagram @nusaliga memperlihatkan aksi kekerasan berupa pengeroyokan terhadap sejumlah orang yang diduga suporter Arema FC.

Selain itu, beberapa fasilitas di sekitar stadion dilaporkan mengalami kerusakan hingga dibakar massa.

Insiden tersebut semakin menambah catatan buruk perjalanan kompetisi musim ini, khususnya bagi PSS Sleman yang tengah berada dalam situasi sulit.

Kekecewaan suporter terhadap performa tim memang tidak bisa dilepaskan dari hasil yang diraih PSS sepanjang musim ini.

Tim berjuluk Super Elja tersebut masih terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara atau berada di zona degradasi.

Dari 10 pertandingan yang telah dijalani, PSS baru mengoleksi lima poin. Mereka hanya mampu mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tujuh pertandingan berakhir dengan kekalahan.

Kekalahan dari Arema FC sekaligus memperpanjang tren negatif PSS Sleman di kompetisi musim ini.