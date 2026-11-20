JawaPos.com - Persijap Jepara membawa misi penting saat bertandang ke markas Bhayangkara Lampung FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Laskar Kalinyamat bertekad mengakhiri puasa kemenangan setelah menjalani awal musim yang cukup sulit.

Pertandingan Bhayangkara FC melawan Persijap Jepara akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (21/11). Kickoff dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Persijap datang dengan catatan kurang menggembirakan. Dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, tim asal Jepara tersebut belum sekalipun meraih kemenangan.

Mereka baru mengumpulkan dua hasil imbang dan menelan tujuh kekalahan. Hasil tersebut membuat Persijap masih tertahan di posisi terbawah klasemen sementara.

Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim pelatih maupun para pemain untuk segera menemukan kembali permainan terbaiknya.

Sebaliknya, Bhayangkara FC memiliki modal yang lebih baik. The Guardians of Saburai saat ini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 12 poin.

Dari sembilan pertandingan, mereka mencatatkan dua kemenangan, enam hasil imbang, dan satu kekalahan.

Meski menghadapi lawan dengan posisi klasemen yang lebih baik, Persijap tidak ingin kembali pulang tanpa membawa poin.

Pelatih kepala Juan Cortes telah memanfaatkan waktu persiapan selama dua pekan untuk membenahi sejumlah kekurangan tim, terutama dari sisi mental pemain.

Pelatih asal Spanyol tersebut ingin anak asuhnya kembali memiliki kepercayaan diri.

Menurut dia, Persijap harus mampu mengubah cara pandang setelah melewati rangkaian hasil buruk pada sembilan pertandingan sebelumnya.

Selain membangun mental, tim pelatih juga melakukan evaluasi terhadap hal-hal kecil yang selama ini kerap menjadi masalah dalam permainan.

Persiapan tersebut diharapkan membuat para pemain lebih siap menghadapi pertandingan di Bandar Lampung.

Juan Cortes juga menyadari Bhayangkara FC bukan lawan yang mudah.

Tuan rumah memiliki sejumlah pemain berkualitas, terutama di sektor sayap yang dihuni pemain-pemain dengan kecepatan dan kemampuan menyerang cukup baik.

Kekuatan tersebut menjadi perhatian khusus Persijap. Namun, Cortes meminta anak asuhnya tetap fokus pada permainan sendiri dan tidak kehilangan keberanian menghadapi tuan rumah.

Bagi Persijap, pertandingan ini bukan sekadar kesempatan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Hasil positif juga penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim setelah melewati sembilan pertandingan tanpa kemenangan.

Tantangan di kandang Bhayangkara FC memang tidak ringan.

Namun, Persijap harus mulai menunjukkan perubahan jika ingin keluar dari tekanan di papan bawah.