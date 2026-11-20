JawaPos.com - Bhayangkara Lampung FC mengincar kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Guardians of Saburai menargetkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Pertandingan Bhayangkara FC melawan Persijap Jepara dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (21/11) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Bhayangkara FC untuk kembali meraih hasil maksimal setelah menjalani jeda kompetisi.

Namun, menghadapi Persijap bukan perkara mudah. Tim tamu diperkirakan datang dengan motivasi tinggi untuk mendapatkan poin setelah melalui pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon menyadari bahwa Persijap berpotensi memberikan perlawanan sengit.

Dia menilai tim asal Jepara tersebut memiliki kepentingan besar untuk mendapatkan hasil positif dalam pertandingan nanti.

Karena itu, Bhayangkara FC tidak ingin menganggap remeh lawannya.

Oscar meminta para pemain tetap fokus dan mampu menjalankan rencana permainan yang sudah disiapkan selama masa persiapan.

Menurut dia, Bhayangkara FC masih perlu memperbaiki efektivitas saat berada di depan gawang.

Pengambilan keputusan pemain sebelum melakukan penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam sesi latihan.

Perbaikan tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif ketika menghadapi Persijap.

Bhayangkara FC tentu membutuhkan ketajaman lini depan agar peluang yang tercipta tidak terbuang sia-sia.

Selain memperbaiki kualitas permainan, Oscar juga memasang target tiga poin. Tambahan kemenangan dinilai penting untuk memangkas jarak dengan tim-tim di atasnya.

Sekaligus menjaga peluang mencapai target klub sebelum memasuki masa libur kompetisi.

Optimisme serupa disampaikan pemain Bhayangkara FC Moises Wolschick. Dia memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan serius selama jeda internasional.

Moises melihat adanya perkembangan dalam latihan yang dijalani bersama rekan-rekannya.

Kondisi tersebut menjadi modal bagi Bhayangkara FC untuk menghadapi pertandingan melawan Laskar Kalinyamat.

Meski demikian, Moises menyadari Persijap bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Konsentrasi dan kerja sama tim akan menjadi faktor penting untuk mengamankan hasil maksimal.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan yang ingin dimanfaatkan Bhayangkara FC.

Dengan persiapan yang telah dilakukan, The Guardians of Saburai berharap bisa tampil lebih efektif dan mengakhiri pertandingan dengan raihan tiga poin.

Sementara itu, Persijap dipastikan memiliki ambisi serupa untuk membawa pulang hasil positif dari Bandar Lampung.