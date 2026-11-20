JawaPos.com - Dewa United telan kekalahan dari Persita Tangerang dengan skor tipis 0-1 pada laga pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan bertajuk Derby Banten itu berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Jumat (20/11) malam WIB.

Kekalahan ini membuat Dewa United gagal menggusur Persija Jakarta dari puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Sementara bagi Persita Tangerang, ini menjadi hasil positif. Tim asuhan Carlos Pena itu kini naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 18 poin.

Duel Sengit Tanpa Gol di Babak Pertama Dewa United memegang kemudi permainan sejak awal laga. Namun, serangan-serangan yang dilancarkan tim berjuluk Banten Warriors itu masih mampu diredam oleh barisan pertahanan Persita Tangerang.

Pada menit ke-24, Dewa United mengancam gawang Persita Tangerang lewat tendangan keras Ricky Kambuaya.

Namun tendangan tersebut masih mengarah tepat ke pelukan kiper Igor Rodrigues.

Di sisi lain, Persita Tangerang perlahan mulai menemukan titik lemah tuan rumah.

Tim asuhan Carlos Pena itu kerap mengeksploitasi pertahanan Dewa United lewat sisi sayap dengan mengandalkan kecepatan Rayco Rodriguez.

Persita Tangerang mendapatkan peluang emas pada menit ke-35 lewat sontekan Rayco Rodriguez di mulut gawang.

Namun peluang emas tersebut berhasil ditepis kiper Dewa United, Sonny Stevens, sehingga hanya berujung sepak pojok.

Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- semakin gencar menggempur pertahanan tuan rumah.

Namun, hingga wasit meniup peluit tanda berakhir babak pertama, tidak ada gol yang mampu dicetak kedua kesebelasan. Dewa United dan Persita Tangerang bermain imbang dengan skor kacamata.

Rayco Rodriguez Bawa Persita Unggul, Dewa United 10 Pemain Kedua kesebelasan tidak menurunkan rite permainannya setelah jeda turun minum. Dewa United dan Persita Tangerang saling jual beli serangan sejak babak kedua dimulai.

Persita Tangerang mengejutkan tuan rumah pada menit ke-54 lewat gol Rayco Rodriguez yang memanfaatkan umpan Luquinhas.

Pemain asal Spanyol itu lolos dari jebakan offside, lalu menaruh bola ke tiang jauh yang tak terjangkau kiper Dewa United.

Dewa United mencoba merespons gol tersebut.

Skuad Banten Warriors mendapat peluang pada menit ke-61 lewat umpan silang Alta Ballah kepada Denilson Junior, tetapi sontekan Denilson masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Persita.

Dewa United yang sedang tertinggal satu gol harus mendapat kerugian besar pada menit ke-74 setelah wasit mengganjar Noah Sadaoui dengan kartu merah.

Setelah ditinjau melalui VAR, Sadaoui dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Hokky Caraka sehingga diganjar kartu merah langsung.

Meski bermain dengan 10 pemain, Dewa United terus menggempur pertahanan tim tamu di sisa waktu yang ada.

Namun upaya-upaya yang dilancarkan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan belum ada yang berbuah manis.

Alhasil, Persita Tangerang berhasil menutup laga dengan kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah.

Susunan Pemain Dewa United: Sonny Stevens (PG); Alfharezzi Buffon, Nick Kuipers, Ko Myeong-Seok, Alta Ballah; Jean Mangabeira, Alexis Messidoro, Ricky Kambuaya; Rafael Struick, Noah Sadaoui, Denilson Junior.

Pelatih: Osmar Loss.

Persita Tangerang: Igor Rodrigues (PG); Mario Jardel, Tamirlan Kozubaev, Ryuji Utomo, Aep Nursofyan; Zulfan Djiaulhaq, Javlon Guseynov, Tyronne Del Pino; Luquinhas, Rayco Rodriguez, Alexandre Ramalingom.