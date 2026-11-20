JawaPos.com - Toni Firmansyah memaknai kritik suporter sebagai bentuk cinta kepada Persebaya Surabaya dan menjadikannya motivasi untuk mengejar tiga poin saat menjamu Java United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11).

Laga pekan ke-10 Super League 2026/2027 itu menjadi kesempatan bagi Green Force untuk mengakhiri rentetan tiga pertandingan kompetitif tanpa kemenangan.

Mengapa Toni Firmansyah menyebut kritik suporter sebagai tanda cinta? Toni Firmansyah melihat kritik suporter sebagai bentuk perhatian kepada para pemain Persebaya Surabaya ketika hasil pertandingan belum sesuai harapan.

Gelandang muda itu ingin membawa perhatian tersebut ke lapangan sebagai motivasi untuk tampil lebih baik, termasuk saat menghadapi Java United.

“Itu merupakan bentuk rasa sayang dan perhatian kepada kami sebagai pemain. Tentu, hal tersebut menjadi motivasi agar kami bisa tampil lebih baik dan memberikan permainan terbaik di setiap pertandingan,” kata Toni dalam konferensi pers, Jumat (20/11).

Toni menyadari besarnya harapan suporter yang terus mengiringi perjuangan Persebaya Surabaya selama tiga laga tanpa kemenangan.

Dalam rentetan itu, Green Force sempat bermain imbang melawan Persijap Jepara, lalu menelan dua kekalahan beruntun di dua kompetisi berbeda.

Dari pernyataannya, fokus Toni tertuju pada respons yang bisa diberikan para pemain saat kembali bertanding di GBT.

Dia mengaitkan perhatian suporter dengan dua hal yang bisa dikerjakan tim, yakni menjaga keseriusan dalam latihan dan menunjukkan kemampuan terbaik ketika pertandingan dimulai.

Bagaimana persiapan Persebaya Surabaya menghadapi Java United? Toni menilai Persebaya Surabaya siap menghadapi Java United pada pekan ke-10 Super League setelah menjalani beberapa hari persiapan.

Menjelang laga kandang tersebut, ia menyoroti keseriusan rekan-rekannya selama sesi latihan, terutama kerja keras yang mereka tunjukkan untuk mengejar tiga poin.

“Persiapan kami berjalan cukup baik. Seluruh pemain menunjukkan keseriusan dan bekerja keras selama latihan,” kata Toni.

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Bagi Toni, keseriusan itu perlu terlihat sejak menit pertama ketika Persebaya Surabaya menghadapi Java United.

Pemain muda tersebut berharap seluruh rekannya mampu membawa kerja keras selama latihan ke pertandingan, saat tim kembali mendapat kesempatan meraih poin penuh di kandang sendiri.

Laga melawan Java United juga punya arti penting karena Persebaya Surabaya baru saja pulang tanpa poin dari markas Persija Jakarta pada pekan sebelumnya.

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Kini, Green Force kembali bermain di GBT dengan kesempatan memperbaiki hasil di Super League sekaligus merespons harapan suporter lewat penampilan di lapangan.

Tiga laga apa yang dilalui Persebaya Surabaya tanpa kemenangan? Rentetan tanpa kemenangan Persebaya Surabaya bermula dari hasil imbang 1-1 melawan Persijap Jepara di Super League.

Setelah itu, Green Force kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC di I.League Cup dan takluk 0-1 dari Persija Jakarta saat kembali menjalani pertandingan liga.

Ketiga laga tersebut sama-sama berakhir dengan selisih paling banyak satu gol, tetapi hasilnya membuat kemenangan belum juga datang.

Di liga, Persebaya Surabaya mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan melawan Persijap Jepara dan Persija Jakarta, sedangkan kekalahan dari Kendal Tornado FC terjadi di ajang piala.

Dari tiga pertandingan itu, Persebaya Surabaya mencetak tiga gol dan kebobolan lima kali.

Green Force sempat mencetak dua gol saat menghadapi Kendal Tornado FC, tetapi pada laga kompetitif terakhir melawan Persija Jakarta, mereka gagal mencetak gol dan kembali kehilangan kesempatan meraih kemenangan.

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Catatan tersebut memberi konteks pada penilaian Toni soal pentingnya laga melawan Java United.

Andai meraih tiga poin pada pekan ke-10, Persebaya Surabaya sekaligus akan mendapatkan kemenangan pertamanya setelah tiga laga kompetitif dan memperbaiki hasil liga setelah imbang dengan Persijap Jepara serta kalah dari Persija Jakarta.

Apa target Toni Firmansyah di Gelora Bung Tomo? Toni Firmansyah membidik tiga poin saat Persebaya Surabaya menjamu Java United di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11).

Dia ingin seluruh pemain menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan agar persiapan yang sudah dijalani menghasilkan kemenangan di hadapan suporter.

“Kami tahu pertandingan besok sangat penting. Karena itu, kami harus bisa menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan dan berjuang untuk meraih tiga poin,” tandas Toni.

Target itu memberi arah yang jelas bagi Green Force setelah melewati satu hasil imbang dan dua kekalahan.

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Persebaya Surabaya punya kesempatan memanfaatkan laga kandang untuk memperbaiki hasil, sementara Toni menekankan pentingnya usaha seluruh pemain agar tim bisa merebut kembali poin penuh.

Dalam konferensi sebelum laga, Toni berbicara tentang tuntutan untuk tampil lebih baik dengan menyebut kerja keras rekan-rekannya selama latihan.

Penilaian itu menjadi bagian dari optimismenya menghadapi Java United, ketika Green Force perlu menunjukkan kesiapan yang sudah dibangun selama beberapa hari terakhir.

Bagi Toni, dukungan dan kritik dari suporter bertemu pada harapan yang sama, yakni melihat Persebaya Surabaya kembali meraih hasil positif.

Setelah tim hanya mendapatkan satu poin dari dua laga liga terakhir, kemenangan atas Java United akan memberi Green Force tiga poin sekaligus mengakhiri rentetan hasil kurang maksimal di dua kompetisi.

Kesempatan itu kini ada di hadapan Toni dan rekan-rekannya ketika mereka kembali bermain di Stadion Gelora Bung Tomo.