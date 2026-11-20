JawaPos.com - Bernardo Tavares ingin mengurangi tekanan pada pemain Persebaya Surabaya agar mereka kembali menikmati permainan saat menjamu Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11).

Pesan itu disampaikan setelah Green Force kalah 0-1 dari Persija Jakarta lewat gol pada menit ke-89 dalam laga liga sebelumnya.

Apa yang Dievaluasi Tavares dari Kekalahan di Jakarta? Bernardo Tavares memulai evaluasi Persebaya Surabaya dari kekalahan 0-1 di markas Persija Jakarta.

Gol pada menit ke-89 memang menentukan hasil, tetapi pelatih asal Portugal itu juga melihat bagian dari permainan timnya yang layak dipertahankan saat menghadapi Java United.

“Hal terbaik adalah menganalisis selangkah demi selangkah,” ujar Tavares, Jumat (20/11).

Setelah menanggapi pertanyaan tentang situasi timnya, dia mengarahkan pembicaraan ke laga terakhir Persebaya Surabaya di Super League sebagai titik awal untuk menilai penampilan para pemain.

“Kami bermain tandang melawan tim kuat, di stadion yang sulit, dan kalah di menit terakhir pertandingan. Kami menunjukkan hal-hal bagus, karena tidak selalu saat kalah segalanya buruk, tetapi juga saat kami menang, tidak semuanya baik, jangan lupa,” jelas Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya bertahan dengan skor 0-0 hingga memasuki menit ke-89, sebelum Persija Jakarta mencetak gol penentu.

Dari laga itu, Tavares menyoroti dua hal yang bisa muncul bersamaan dalam satu pertandingan, yakni penampilan yang punya sisi positif dan hasil akhir yang mengecewakan.

“Dan terkadang orang mengira sepak bola seperti ini. Tidak, kami harus rendah hati untuk menganalisis setiap pertandingan,” papar Bernardo Tavares.

Evaluasi tersebut datang setelah Persebaya Surabaya meraih satu poin dari dua laga terakhir di Super League, hasil imbang 1-1 melawan Persijap Jepara dan kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta.

Dua pertandingan itu sama-sama ditentukan gol di pengujung laga, dengan Persebaya Surabaya mencetak gol penyama pada menit ke-90+1 melawan Persijap Jepara sebelum giliran kebobolan pada menit ke-89 di Jakarta.

Mengapa Tavares Ingin Pemain Persebaya Surabaya Menikmati Pertandingan? Bernardo Tavares ingin pemain Persebaya Surabaya menghadapi Java United dengan pikiran lebih lepas setelah dua laga liga tanpa kemenangan.

Menjelang pertandingan di GBT, dia secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk meringankan tekanan yang dirasakan pemain dan mengembalikan perhatian mereka pada permainan.

“Saya mengerti pertanyaan Anda soal tekanan (suporter), tetapi saya ingin menghilangkan tekanan dari para pemain,” kata Tavares.

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Dalam jawaban yang sama, dia kembali menekankan harapannya kepada para pemain.

“Saya ingin mereka menikmati permainan. Saya ingin mereka bermain lepas,” ujar Bernardo Tavares.

Tavares juga membawa pembicaraan ke persoalan sehari-hari ketika menjelaskan bagaimana dia memandang tekanan dalam sepak bola.

Di tengah sorotan atas hasil Persebaya Surabaya, pelatih asal Portugal itu menyebut kesehatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan makan sebagai contoh situasi yang ia anggap jauh lebih berat.

“Bagi saya, tekanan itu menurut saya adalah ketika Anda sakit atau tidak punya uang untuk membeli makanan. Itulah tekanan,” tutur Bernardo Tavares.

Pesan itu disampaikan menjelang laga kandang pertama Persebaya Surabaya di Super League setelah hasil imbang melawan Persijap Jepara pada 30 Oktober.

Pada pertandingan tersebut, Green Force baru menyamakan kedudukan lewat Risto pada masa tambahan waktu, sehingga laga melawan Java United menjadi kesempatan berikutnya bagi tim untuk mengejar tiga poin di GBT.

Tavares mengaitkan keinginannya agar pemain lebih menikmati pertandingan dengan tanggung jawab yang bisa mereka jalankan di lapangan.

Dalam penjelasannya, hal itu terlihat dari permintaan agar setiap pemain memberikan usaha terbaik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk rekan setim.

Apa yang Diminta Tavares Saat Persebaya Surabaya Melawan Java United? Bernardo Tavares meminta pemain Persebaya Surabaya memberikan segalanya di lapangan ketika menghadapi Java United pada Sabtu (21/11).

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Dia ingin sikap itu menjadi bagian dari cara tim menjalani pertandingan pekan ke-10, mulai dari upaya masing-masing pemain hingga dukungan yang mereka berikan kepada rekan setim.

“Tidak, ini adalah olahraga untuk dinikmati. Berikan segalanya di dalam lapangan,” ungkap Bernardo Tavares.

“Berikan segalanya untuk rekan setim Anda, untuk rekan setim Anda, berikan segalanya juga untuk diri Anda sendiri. Dan ini harus menjadi pola pikir kami, ini harus menjadi target kami,” lanjut dia.

Persebaya Surabaya terakhir meraih tiga poin di Super League saat menang 3-1 atas Madura United pada 26 Oktober.

Dalam laga itu, skor masih 1-1 hingga memasuki masa tambahan waktu sebelum Yuran Fernandes mencetak gol melalui penalti pada menit ke-90+1 dan Yann Mabella menambah gol pada menit ke-90+6.

Kemenangan atas Madura United dan memperlihatkan betapa berpengaruhnya menit-menit terakhir bagi Persebaya Surabaya.

Green Force mengunci kemenangan lewat dua gol pada masa tambahan waktu.

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Di kubu lawan, Java United datang ke Surabaya setelah mengalahkan juara bertahan Persib Bandung pada laga sebelumnya.

Hasil itu menambah tantangan bagi Persebaya Surabaya, yang mendapat kesempatan mengakhiri dua pertandingan tanpa kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Laga di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi kesempatan pertama Persebaya Surabaya di Super League untuk merespons kekalahan dari Persija Jakarta.

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