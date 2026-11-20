JawaPos.com - Bernardo Tavares menunggu laporan terakhir tim medis pada Sabtu (21/11) pagi untuk menentukan pemain yang siap membela Persebaya Surabaya melawan Java United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Keputusan itu menentukan pilihan susunan pemain Green Force yang berupaya bangkit pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Kapan Tavares menentukan pemain yang siap melawan Java United? Tavares akan mengambil keputusan pada Sabtu (21/11) pagi setelah mendapat laporan terakhir dari tim medis Persebaya Surabaya.

Latihan sehari sebelum pertandingan memberi pelatih kesempatan untuk menilai kesiapan pemain di lapangan, sementara laporan medis menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang bisa diturunkan.

“Jadi kami ada latihan hari ini dan besok pagi adalah laporan terakhir dari tim medis. Jadi kami akan membuat keputusan siapa yang siap bermain besok pagi,” ujar Bernardo Tavares, Jumat (20/11).

Tavares belum mengungkap nama pemain yang sedang dipantau karena ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan. Dia menggambarkan situasi menjelang laga kandang itu.

"Mari kita lihat. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena ada beberapa, banyak situasi. Tapi saya percaya pada pemain kami,” kata Bernardo Tavares.

Kepercayaan itu berkaitan dengan pilihan yang tersedia apabila hasil pemeriksaan membatasi jumlah pemain yang bisa tampil.

Bagi Tavares, salah satu alasan klub membangun skuad dengan jumlah pemain melebihi kebutuhan satu tim inti adalah agar pelatih tetap punya pilihan ketika menghadapi situasi seperti ini.

“Inilah alasan mengapa kami, klub, tidak sekadar merekrut 11 pemain, melainkan merekrut lebih dari 11 pemain,” tegas dia.

Pernyataan itu menjelaskan mengapa pembahasan tentang kondisi cedera menjelang pekan ke-10 juga menyangkut kesiapan pemain yang selama ini lebih jarang masuk dalam pilihan utama.

Apa yang ditunjukkan pemain minim menit saat uji coba? Laga melawan Western Australia Football Team pada Minggu (15/11) memberi Tavares kesempatan menilai sejumlah pemain Persebaya Surabaya yang jarang mendapat menit bermain.

Green Force menang 4-3 dalam uji coba tersebut, dan pelatih melihat beberapa pemain memanfaatkan kesempatan tampil untuk menunjukkan kemampuan mereka.

“Dan seperti yang Anda lihat di laga terakhir kami di sini melawan tim asal Australia, kami memainkan banyak pemain yang jarang mendapat menit bermain banyak. Jadi beberapa pemain ini menunjukkan sesuatu,” ungkap Tavares.

Salah satu pemain yang memanfaatkan laga uji coba itu adalah Alfan Suaib, yang mencetak satu gol setelah sempat menepi karena cedera.

Bagi pemain berusia 22 tahun itu, pertandingan tersebut menjadi kesempatan merasakan kembali atmosfer laga sebelum Persebaya Surabaya melanjutkan persaingan di Super League.

Tavares melihat dampak dari kesempatan bermain itu pada kepercayaan diri para pemainnya menjelang pertemuan dengan Java United.

Pemain yang sebelumnya jarang tampil kini punya pengalaman bertanding yang bisa dijadikan bahan penilaian, terutama ketika staf pelatih masih menunggu kepastian mengenai kondisi sejumlah anggota skuad.

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“Setidaknya saya percaya bahwa sekarang, pada saat ini, kami punya pemain lain dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Ini yang kami butuhkan untuk memiliki tim yang kuat: pemain dengan kepercayaan diri,” ujar dia.

Bagaimana Tavares memilih susunan pemain Persebaya Surabaya? Tavares akan memilih pemain yang dinilai paling siap menghadapi Java United dari daftar yang mendapat lampu hijau tim medis.

Dengan begitu, penampilan saat latihan dan uji coba menjadi bahan pertimbangan pelatih setelah ada kepastian mengenai pemain yang bisa tampil di Stadion Gelora Bung Tomo.

“Jadi besok, pemain yang akan kami turunkan adalah pemain yang menurut kami saat ini lebih baik untuk menghadapi pertandingan. Dan agar ini bisa terjadi, kami perlu melihat siapa saja pemain yang menurut tim medis bisa bermain,” jelas Bernardo Tavares.

Keputusan itu datang setelah Persebaya Surabaya kalah 0-1 di kandang Persija Jakarta pada pekan kesembilan.

Green Force kebobolan pada menit ke-89, sehingga laga kandang melawan Java United menjadi kesempatan untuk memperbaiki hasil setelah kehilangan poin di pengujung pertandingan sebelumnya.

Situasi tersebut membuat kesiapan pemain di luar pilihan utama ikut menentukan seberapa banyak opsi yang dimiliki Tavares pada pekan ke-10.

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Jika ada pemain yang belum bisa turun, staf pelatih sudah melihat langsung bagaimana sejumlah pemain lain merespons kesempatan bermain dalam uji coba enam hari sebelum laga melawan Java United.

Apa arti dua kemenangan atas Java United musim lalu? Persebaya Surabaya memenangi dua pertemuan dengan Java United musim lalu, masing-masing di kandang dan tandang.

Tavares mengakui catatan itu, tetapi ia meminta para pemain membuktikan lagi tekad mereka di lapangan ketika kedua tim bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo.

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“Mengenai situasi tim lawan musim lalu, ya, kami menang di dua pertandingan, kandang dan tandang. Tapi itu sudah menjadi sejarah, sudah berlalu,” paparnya.

Java United datang dengan modal kemenangan atas juara bertahan Persib Bandung pada laga terakhirnya di Super League.

Hasil itu menjadi salah satu alasan Tavares menaruh perhatian pada motivasi tim tamu, terutama karena Persebaya Surabaya sedang berusaha bangkit dari kekalahan di Jakarta.

“Sekarang jika ingin menang, kami harus menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkannya lebih dari mereka,” tutur dia.

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Pesan itu berlaku bagi siapa pun yang dipilih Tavares, termasuk pemain yang mendapat kesempatan setelah menunjukkan perkembangan dalam uji coba melawan tim asal Australia.