JawaPos.com - Persebaya Surabaya membidik tiga poin saat menjamu Java United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11), untuk bangkit setelah kalah pada menit akhir di kandang Persija Jakarta.

Menjelang pekan ke-10 Super League 2026/2027 itu, Bernardo Tavares meminta dukungan Bonek dan Bonita agar para pemain lebih percaya diri mengambil risiko di lapangan.

Apa yang Berubah dalam Persiapan Persebaya Surabaya? Bernardo Tavares punya waktu lebih panjang untuk menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi Java United dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya di Super League.

Jeda itu juga memberi kesempatan bagi sejumlah pemain yang masih dalam pemulihan cedera untuk mendekati kesiapan tampil, meski jatah menit mereka baru akan diputuskan menjelang laga atau saat pertandingan berjalan.

“Tim kami memiliki waktu persiapan lebih banyak untuk pertandingan ini dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya di Super League,” ujar Bernardo Tavares, Jumat (20/11).

Tambahan waktu menjadi modal bagi Green Force setelah pulang tanpa poin dari lawatan ke markas Persija Jakarta pada pekan kesembilan.

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Persebaya Surabaya kalah 0-1 lewat gol pada menit ke-89, sehingga laga kandang melawan Java United menjadi kesempatan pertama bagi tim asuhan Tavares untuk memperbaiki hasil tersebut di liga.

“Dari segi persiapan dan kondisi tim saat ini, kami memiliki beberapa pemain yang sedang dalam pemulihan cedera. Kami berharap besok mereka bisa bermain beberapa menit, mari kita lihat nanti,” jelas dia.

Peluang tampil beberapa menit bisa memberi Tavares pilihan tambahan saat pertandingan memasuki babak kedua, terutama jika dia perlu mengubah cara tim menyerang atau mempertahankan keunggulan.

Keputusan itu bergantung pada kesiapan pemain yang sedang pulih dan situasi di lapangan, dua hal yang akan menentukan seberapa besar peran mereka dalam laga pekan ke-10.

Mengapa Java United Jadi Ujian Berat di GBT? Java United datang ke Stadion Gelora Bung Tomo dengan modal kemenangan atas juara bertahan Persib Bandung pada pertandingan terakhirnya.

Tavares juga menyoroti rangkaian laga tanpa kekalahan yang dimiliki tim tamu, sehingga Persebaya Surabaya menghadapi lawan yang sedang percaya diri ketika tuan rumah justru berusaha pulih dari kekalahan pada menit akhir.

“Jika berbicara tentang tim lawan, mereka punya motivasi bagus karena menang melawan juara, Persib di laga terakhir. Mereka punya banyak pertandingan tanpa kekalahan,” ujar dia.

Tavares kemudian menyinggung hasil terakhir Green Force saat bertandang ke markas Persija Jakarta.

“Di sisi kami, pada pertandingan terakhir di Super League, kami kalah tandang melawan Persija di menit akhir. Kami ingin mengubah hal ini,” ungkap Bernardo Tavares.

Sebelum kalah dari Persija Jakarta, Persebaya Surabaya juga ditahan Persijap Jepara 1-1 di GBT pada pekan kedelapan.

Saat itu, Green Force baru menyamakan kedudukan melalui gol Risto pada menit ke-90+1, sedangkan pada pekan berikutnya mereka justru kehilangan peluang membawa pulang satu poin ketika Persija Jakarta mencetak gol pada menit ke-89.

Dua hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya hanya mengumpulkan satu poin dari dua pekan terakhir di Super League.

Kemenangan atas Java United akan mengakhiri rangkaian itu sekaligus memberi Green Force tiga poin di kandang, sesuatu yang gagal mereka raih saat terakhir kali tampil di hadapan Bonek dan Bonita di kompetisi liga.

Apa yang Ingin Dilihat Tavares dari Green Force? Bernardo Tavares ingin pemain Persebaya Surabaya berani mengambil keputusan di lapangan sambil tetap bergerak sebagai satu tim sepanjang pertandingan melawan Java United.

Pesan itu relevan setelah dua laga liga terakhir Green Force sama-sama ditentukan gol pada pengujung pertandingan, baik ketika mereka mengejar ketertinggalan maupun saat berusaha mempertahankan kedudukan imbang.

“Tim lawan adalah tim yang bagus, tetapi kami, jika menunjukkan rasa percaya diri di dalam lapangan, jika menjadi satu kesatuan tim di setiap momen pertandingan, kami juga kuat. Dan bagi saya, inilah yang ingin saya lihat besok,” papar dia.

Bagi Green Force, keberanian mengambil risiko bisa terlihat dari pilihan untuk mengirim umpan ke depan ketika ada ruang atau menambah pemain di sekitar kotak penalti saat peluang menyerang terbuka.

Ajakan Tavares untuk tetap menyatu juga berlaku ketika bola lepas, sebab pemain perlu saling menutup ruang agar keberanian menyerang bisa diimbangi dengan kesiapan menghadapi serangan balik.

Dukungan Bonek dan Bonita menjadi bagian dari persiapan yang disorot Tavares menjelang pertandingan kandang tersebut.

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Dia berharap para pemain merasakan dukungan dari tribun ketika perlu mengambil keputusan sulit, terutama jika Java United mampu menahan tekanan dan membuat Green Force harus mencari cara lain untuk membuka peluang.

Tavares menyampaikan harapan itu dalam sesi jelang pertandingan.

“Berharap Bonek Bonita mendukung para pemain kami, agar mereka merasa lebih percaya diri untuk bisa mengambil risiko, dan saya berharap besok kami bisa meraih tiga poin,” ujar dia.

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Perhatian juga tertuju pada bagaimana Tavares memanfaatkan waktu persiapan yang lebih panjang, termasuk jika dia punya kesempatan memasukkan pemain yang baru pulih ketika permainan membutuhkan perubahan.

Dengan selisih satu gol yang menentukan hasil di kandang Persija Jakarta, keputusan dari bangku cadangan bisa berpengaruh besar jika duel melawan Java United kembali berjalan ketat.

Laga Sabtu (21/11) di GBT mempertemukan dua tim dengan bekal berbeda dari pekan sebelumnya, yakni Persebaya Surabaya yang kehilangan poin pada menit akhir dan Java United yang baru mengalahkan Persib Bandung.

Bagi Tavares, target tiga poin itu bergantung pada kemampuan Green Force untuk menjaga keberanian dan kekompakan hingga peluit akhir.