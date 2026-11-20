JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 bermain imbang secara dramatis melawan Myanmar U-17 dengan skor akhir 2-2 pada laga pamungkas Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Jumat (20/11) sore WIB.

Pertandingan tersebut sejatinya tidak berdampak apa-apa bagi kedua kesebelasan. Meski bermain imbang, Timnas Indonesia U-17 tetap mengunci tiket putaran final Piala Asia U-17 2027 sebagai juara grup.

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Timnas Indonesia U-17 menutup kampanye mereka di Grup A dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan.

Performa Garuda Muda selama fase grup sangat apik karena tidak terkalahkan dengan rincian tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Indonesia Dominan, tapi Kecolongan Lewat Gol Cepat Myanmar U-17 tampil cukup agresif sejak menit awal.

Tim asuhan Keisuke Amano itu mengejutkan pertahanan Timnas Indonesia U-17 dengan gol cepat pada menit kelima.

Tendangan roket yang dilepaskan Thura Hein Htet tak mampu dibendung Abdillah Ishak.

Merespons gol tersebut, Timnas Indonesia U-17 melancarkan tekanan demi tekanan ke pertahanan tuan rumah.

Garuda Muda mendapat peluang terbuka lewat tendangan Edsel Henrian, tetapi masih terlalu lemah sehingga ditangkap dengan mudah oleh Lin Latt Tun.

Gempuran demi gempuran terus dilancarkan para pemain Garuda Muda untuk mencetak gol penyeimbang.

Timnas Indonesia U-17 nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-18, namun tendangan Dzaky Azfar masih berhasil ditepis Lin Latt Tun sehingga hanya berujung sepak pojok.

Peluang emas kembali Timnas Indonesia U-17 ciptakan pada menit ke-25 melalui permainan umpan-umpan pendek.

Namun sayang, Allekay Kaisar yang sudah dalam posisi terbuka justru gagal memanfaatkan peluang emas tersebut setelah tendangannya ditepis kiper Myanmar U-17.

Di sisi lain, Myanmar U-17 juga berulang kali mengancam melalui skema serangan balik.

Beruntung, barisan pertahanan Timnas Indonesia U-17 masih mampu mengantisipasi ancaman tersebut sehingga gawang Abdillah Ishak tidak kembali kebobolan.

Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor 1-0 untuk keunggulan Myanmar U-17 tetap bertahan.

Timnas Indonesia U-17 harus bekerja lebih keras pada paruh kedua jika ingin membalikkan keadaan dan menutup fase grup dengan hasil positif.

Indonesia dan Myanmar Berbalas Gol di Babak Kedua Timnas Indonesia U-17 tidak menurunkan ritme permainannya usai jeda turun minum.

Tim polesan David Nascimento itu terus menekan pertahanan Myanmar U-17 demi mencetak gol penyeimbang.

Skuad Garuda Muda melakukan berbagai kombinasi permainan untuk menembus pertahanan rapat Myanmar U-17.

Salah satunya melakukan tendangan spekulasi pada menit ke-55 lewat tendangan keras Melki Alvando Yatipai, tetapi masih bisa ditangkap kiper Myanmar U-17.

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Timnas Indonesia U-17 baru bisa merobek jaring gawang Myanmar U-17 pada menit ke-76 lewat sepakan Dewa Majesta.

Gelandang berusia 16 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan silang dari Allekay Kaisar dari sisi kiri.

Selang tiga menit, Myanmar U-17 secara mengejutkan berhasil menggandakan keunggulan lewat penyelesaian dingin Paing Zay Tun.

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Timnas Indonesia U-17 pun kembali tertinggal dari tuan rumah dengan skor 1-2.

Timnas Indonesia U-17 terus menekan pertahanan tuan rumah untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Pada menit ke-84, Garuda Muda nyaris mencetak gol penyeimbang, namun sayang sontekan Chico Jericho membentur mistar gawang Myanmar U-17.

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Ketika pertandingan dirasa akan berakhir, Timnas Indonesia U-17 sukses menjebol gawang Myanmar U-17 lewat tendangan keras Dolvi Salossa pada menit 90+2.

Pada akhirnya, pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17: Abdillah Ishak (PG); Pradipta Arya Zidano, Ramadhan Putra Negara, Muhammad Faiz Fathurrahman, Allekay Kaisar Ramadhan; Haikal Kamil, Valdo Putra Pratama, Edsel Henrian Fatih; Dzaky Azfar, Yance Glen Imbiri, Dhamar Tri Kusuma.

Pelatih: David Nascimento.

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Myanmar U-17: Lin Latt Tun (PG); Myat Min Thu, Myint Myat Aung, Kyi Thar, Khun Sai Kyal Sin; Khun Tun Wai, Aung Myat Thar, Khun Wai Phyo; Thura Hein Htet, Paing Zay Tun, Sai Min Aung.