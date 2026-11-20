JawaPos.com - De Red FC akan menjamu Persis Solo dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan pekan ke-10 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jumat (20/11) malam.

Kedua tim memiliki kondisi yang cukup berbeda menjelang pertemuan ini. de Red FC sedang berada dalam tren positif setelah berhasil meraih dua kemenangan beruntun.

Sementara itu, Persis Solo masih berusaha keluar dari periode sulit yang membuat posisi mereka semakin dekat dengan zona degradasi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi de Red FC.

Tim berjuluk tuan rumah tersebut memiliki kesempatan untuk melanjutkan catatan kemenangan sekaligus menjaga konsistensi permainan yang mulai terbentuk dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pada dua laga sebelumnya, de Red FC berhasil mengamankan hasil maksimal.

Mereka mengalahkan Deltras FC dengan skor 2-0 pada 31 Oktober, kemudian melanjutkannya dengan kemenangan telak 4-0 atas PSBS Biak pada 7 November.

Hasil tersebut tidak hanya memberikan tambahan enam poin, tetapi juga menunjukkan perkembangan permainan tim.

Lini pertahanan de Red FC mampu tampil solid dengan mencatatkan dua pertandingan tanpa kebobolan.

Kondisi itu tentu menjadi modal penting untuk menghadapi Persis Solo. Terlebih, tim tamu sedang mengalami kesulitan mendapatkan hasil maksimal sepanjang putaran pertama kompetisi.

Persis Solo tercatat belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir.

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Dari rangkaian tersebut, Laskar Sambernyawa hanya mampu mendapatkan empat hasil imbang dan harus menerima empat kekalahan.

Catatan tersebut membuat Persis semakin tertekan dalam persaingan klasemen.

Saat ini, mereka menempati peringkat kedua dari bawah dengan koleksi tujuh poin. Posisi tersebut membuat Persis hanya berjarak satu tingkat dari zona degradasi.

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Situasi semakin sulit karena Persis harus kehilangan dua pemain, yakni Feby Eka Putra dan Hasyim Kipuw. Keduanya dipastikan absen akibat hukuman kartu merah yang diterima dalam pertandingan sebelumnya.

Kehilangan dua pemain tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan tim, terutama ketika harus menghadapi lawan yang sedang memiliki kepercayaan diri tinggi.

Di sisi lain, Persis tetap memiliki kepentingan besar untuk mendapatkan poin.

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Tambahan angka dibutuhkan agar mereka bisa memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri rentetan hasil kurang memuaskan.

Karteker Persis Solo, Dedy Gusmawan, juga berusaha menjaga optimisme para pemainnya.

Timnya tidak ingin terus terjebak dalam tren negatif dan bertekad memberikan perlawanan meskipun harus bermain di kandang lawan.

Bagi Persis, pertandingan ini bisa menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing.

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Menghentikan tren kemenangan de Red FC sekaligus mengakhiri puasa kemenangan tentu akan menjadi hasil penting bagi perjalanan tim musim ini.

Namun, melihat kondisi kedua kesebelasan, de Red FC memiliki modal lebih meyakinkan. Konsistensi permainan, produktivitas lini depan, serta pertahanan yang sedang sulit ditembus menjadi sejumlah keunggulan tuan rumah.

Persis Solo tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu memperbaiki koordinasi permainan dan memaksimalkan peluang.

Meski demikian, tekanan akibat rentetan hasil buruk serta absennya dua pemain menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi tim tamu.

Dengan mempertimbangkan performa terakhir dan keuntungan bermain di kandang, de Red FC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Persis diperkirakan akan kesulitan menghadapi permainan tuan rumah yang sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi.

de Red FC pun berpeluang melanjutkan tren positif sekaligus mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun.